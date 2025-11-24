Las diferentes líneas de prestamos personales del Banco Ciudad están destinadas para las personas que son clientes como también para las que no lo son. Y, recientemente, añadió más créditos destinados exclusivamente para la vivienda. Los montos máximos varían según quién lo solicite y la evaluación crediticia de cada uno.
Montos y destinos de los prestamos personales del Banco Ciudad
Los préstamos personales del Banco Ciudad son para diversas necesidades generales, como viajes, tecnología y proyectos personales, entre otros. Se puede solicitar a través de Home Banking, ingresando a la cuenta en el sitio web oficial, o dirigirse a una sucursal para recibir asesoramiento personalizado.
Banco Ciudad: cuáles son los montos y las condiciones de los prestamos personales
El Banco Ciudad detalla en su página web los montos de los diferentes préstamos personales y las condiciones que se deben cumplir para solicitar el dinero. Repasamos detalladamente a cada uno de ellos.
Los prestamos personales del Banco Ciudad pueden ser solicitados por personas que cobran sus haberes o jubilación en la institución, como así también aquellos que no lo hacen.
Además, los que desean ser nuevos clientes pueden acceder a los diferentes créditos. Todos con distintas condiciones, siendo más favorables para los clientes que cobran sus sueldos en el Banco Ciudad.
También está "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda", con el cual podés comprar un terreno o una vivienda modular, construir, remodelar o finalizar la vivienda.
Préstamos personales para las personas que cobran el sueldo o la jubilación en el Banco Ciudad:
En pesos
- Plan sueldo monto máximo: hasta $100.000.000
- Jubilados monto máximo: hasta $40.000.000
- Tasa diferencial
- Cuotas fijas mensuales
- Plazo máximo: hasta 72 meses
UVAs
- Monto máximo: hasta $40.000.000
- Plazo máximo: hasta 48 meses
Préstamos personales para las personas que no cobran el sueldo o la jubilación en el Banco Ciudad:
En pesos
- Monto máximo: hasta $20.000.000
- Cuotas fijas mensuales
- Plazo máximo: hasta 72 meses
UVAs
- Monto máximo: hasta $20.000.000
- Plazo máximo: hasta 72 meses
Préstamos personales para nuevos clientes
- Monto máximo: hasta $10.000.000
- Cuotas fijas mensuales
- Plazo máximo: hasta 72 meses
"Línea de Préstamo Personal para la Vivienda"
- Préstamo personal: hasta $130.000.000
- Plazo: hasta 120 meses
- Moneda: Uva (Unidad de Valor adquisitivo)
- Sistema de amortización: Alemán
Banco Ciudad: destino para cada uno de los préstamos personales
Los destinos de las diferentes líneas de préstamos personales del Banco Ciudad, tanto para los trabajadores, jubilados que cobran su sueldo allí o no como también para los nuevos clientes, pueden ser:
- Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste
- Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés
- Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple
- Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial
- Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona
- Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente
Mientras que "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" tiene los siguientes destinos:
- Remodelación de la vivienda
- Finalización de la vivienda
- Construcción de la vivienda
- Compra de terreno
- Compra de vivienda modular