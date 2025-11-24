Montos y destinos de los prestamos personales del Banco Ciudad

Los prestamos personales del Banco Ciudad pueden ser solicitados por personas que cobran sus haberes o jubilación en la institución, como así también aquellos que no lo hacen.

Además, los que desean ser nuevos clientes pueden acceder a los diferentes créditos. Todos con distintas condiciones, siendo más favorables para los clientes que cobran sus sueldos en el Banco Ciudad.

También está "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda", con el cual podés comprar un terreno o una vivienda modular, construir, remodelar o finalizar la vivienda.

Banco-Ciudad-prestamo-para-la-vivienda El Banco Ciudad tiene una oferta de Créditos Hipotecarios UVA con diversas opciones, principalmente para la compra, construcción, refacción, mejora o ampliación de viviendas.

Préstamos personales para las personas que cobran el sueldo o la jubilación en el Banco Ciudad:

En pesos

Plan sueldo monto máximo: hasta $100.000.000

Jubilados monto máximo: hasta $40.000.000

Tasa diferencial

Cuotas fijas mensuales

Plazo máximo: hasta 72 meses

UVAs

Monto máximo: hasta $40.000.000

Plazo máximo: hasta 48 meses

Préstamos personales para las personas que no cobran el sueldo o la jubilación en el Banco Ciudad:

En pesos

Monto máximo: hasta $20.000.000

Cuotas fijas mensuales

Plazo máximo: hasta 72 meses

UVAs

Monto máximo: hasta $20.000.000

Plazo máximo: hasta 72 meses

Préstamos personales para nuevos clientes

Monto máximo: hasta $10.000.000

Cuotas fijas mensuales

Plazo máximo: hasta 72 meses

"Línea de Préstamo Personal para la Vivienda"

Préstamo personal: hasta $130.000.000

Plazo: hasta 120 meses

Moneda: Uva (Unidad de Valor adquisitivo)

Sistema de amortización: Alemán

Banco Ciudad: destino para cada uno de los préstamos personales

Los destinos de las diferentes líneas de préstamos personales del Banco Ciudad, tanto para los trabajadores, jubilados que cobran su sueldo allí o no como también para los nuevos clientes, pueden ser:

Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste

Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés

Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple

Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial

Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona

Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente

Mientras que "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" tiene los siguientes destinos: