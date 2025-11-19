Yudo de alto nivel en Andes Talleres con el XVIII Torneo Abierto que pondrá en juego la Copa Diario UNO

Además de las pruebas individuales, se desarrollará una competencia por equipos de categoría Mayores, con las divisiones -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg y +90 kg. En esta modalidad se disputará la Copa Diario UNO.

Detalles del XVII Torneo Abierto de yudo de Andes Talleres

La entrada será libre y gratuita. Por la mañana competirán las categorías infantiles, mientras que por la tarde será el turno de los mayores con promesa de combates de gran nivel técnico.

yudo 2

A las 1 se realizará el acto inaugural, que incluirá el desfile de las delegaciones, un momento tradicional y muy esperado que celebra la unión deportiva y el espíritu del yudo.

El evento será fiscalizado por la Federación Mendocina, garantizando el cumplimiento de todas las normativas oficiales.

El yudo de Andes Talleres, en pleno crecimiento

El judo de Andes Talleres está bajo la dirección del Maestro Néstor Tejerina, 6° Dan, referente histórico de la disciplina en la provincia y responsable del desarrollo técnico y formativo del club.

El yudo es un deporte integral que promueve disciplina, autocontrol y respeto. Está recomendado por la UNESCO para las primeras edades de la infancia, por sus beneficios motrices, sociales y emocionales. La disciplina puede iniciarse a partir de los 4 años y no tiene límite de edad, siendo apta para comenzar en cualquier momento de la vida.

Andes Talleres invita a toda la comunidad a sumarse a la disciplina. Las prácticas se realizan de lunes a viernes, abiertas a niños, jóvenes y adultos. Para cualquier contacto puede ser por mensaje al Instagram @judotalleres o al 2615617113.