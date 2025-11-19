Yudo de alto nivel en Andes Talleres con el XVIII Torneo Abierto que pondrá en juego la Copa Diario UNO

El próximo 22 de noviembre de 2025, desde las 9, se llevará a cabo el Torneo XVIII Abierto de yudo de Andes Talleres Copa Diario UNO, uno de los eventos más destacados de esta disciplina en la región.
El próximo 22 de noviembre de 2025, desde las 9, se llevará a cabo el Torneo XVIII Abierto de yudo de Andes Talleres Copa Diario UNO, uno de los eventos más destacados de esta disciplina en la región.
La competencia tendrá lugar en el estadio Salvador Bonanno del club azulgrana (Minuzzi y Belgrano de Godoy Cruz) donde se espera una importante convocatoria de atletas y público.
Asistirán delegaciones de Neuquén, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero, además de representantes de toda la provincia de Mendoza, anticipando un alto nivel deportivo en todas las categorías.
Además de las pruebas individuales, se desarrollará una competencia por equipos de categoría Mayores, con las divisiones -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg y +90 kg. En esta modalidad se disputará la Copa Diario UNO.
La entrada será libre y gratuita. Por la mañana competirán las categorías infantiles, mientras que por la tarde será el turno de los mayores con promesa de combates de gran nivel técnico.
A las 1 se realizará el acto inaugural, que incluirá el desfile de las delegaciones, un momento tradicional y muy esperado que celebra la unión deportiva y el espíritu del yudo.
El evento será fiscalizado por la Federación Mendocina, garantizando el cumplimiento de todas las normativas oficiales.
El judo de Andes Talleres está bajo la dirección del Maestro Néstor Tejerina, 6° Dan, referente histórico de la disciplina en la provincia y responsable del desarrollo técnico y formativo del club.
El yudo es un deporte integral que promueve disciplina, autocontrol y respeto. Está recomendado por la UNESCO para las primeras edades de la infancia, por sus beneficios motrices, sociales y emocionales. La disciplina puede iniciarse a partir de los 4 años y no tiene límite de edad, siendo apta para comenzar en cualquier momento de la vida.
Andes Talleres invita a toda la comunidad a sumarse a la disciplina. Las prácticas se realizan de lunes a viernes, abiertas a niños, jóvenes y adultos. Para cualquier contacto puede ser por mensaje al Instagram @judotalleres o al 2615617113.