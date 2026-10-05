UEFA Nations League: goleada de Francia y un triunfo importante de Italia

Las selecciones de Francia y de Italia obtuvieron buenos triunfos este lunes, por la cuarta fecha de la UEFA Nations League y siguen en la buena senda.
Francia y de Italia ganaron este lunes por la cuarta fecha de la UEFA Nations League y siguen en alza
Las selecciones de Francia y de Italia obtuvieron buenos triunfos este lunes, por la cuarta fecha de la UEFA Nations League y siguen en la buena senda.
Francia reaccionó a tiempo y goleó 4-1 a Bélgica en el Stade de France.
Dodi Lukebakio abrió la cuenta para los belgas, mientras que para los franceses anotaron Désiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise (2).
El conjunto dirigido por Zinedine Zidane perdía al final del primer tiempo, pero lo dio vuelta y está en lo más alto del Grupo A.
Lukebakio recibió un preciso pase entre líneas de Roméo Lavia, que recorrió casi 80 metros, quedó mano a mano con Restes y definió con su zurda para poner el 1-0 para los belgas.
A los 31 minutos llegó el empate gracias a Doué que recibió en la medialuna, giró hacia su izquierda y sacó un zurdazo cruzado que venció a Vandevoordt.
Cuatro minutos después, Cherki aprovechó un centro bajo de Olise y convirtió el 2-1.
Francia liquidó el encuentro, ya que a los 43 minutos Olise recibió dentro del área y definió cruzado para establecer el 3-1.
Ya en el tiempo agregado, Olise recibió tras una combinación con Doué y definió entre las piernas de Vandevoordt para sellar el 4-1 definitivo.
Italia superó por 3-1 a Turquía en Bolonia y quedó muy cerca de meterse en los cuartos de final de la competencia. La Nazionale alcanzó los siete puntos y sentenció la eliminación del conjunto otomano.
Gianluca Scamacca abrió la cuenta a los 26 minutos, mientras que Aral Simsir igualó para Turquía a los 16 del complemento. Riccardo Calafiori volvió a poner en ventaja a los locales apenas tres minutos después y Francesco Pio Esposito liquidó el encuentro a los 42 minutos.