UEFA Nations League: goleada de Francia y un triunfo importante de Italia

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane perdía al final del primer tiempo, pero lo dio vuelta y está en lo más alto del Grupo A.

Lukebakio recibió un preciso pase entre líneas de Roméo Lavia, que recorrió casi 80 metros, quedó mano a mano con Restes y definió con su zurda para poner el 1-0 para los belgas.

A los 31 minutos llegó el empate gracias a Doué que recibió en la medialuna, giró hacia su izquierda y sacó un zurdazo cruzado que venció a Vandevoordt.

Cuatro minutos después, Cherki aprovechó un centro bajo de Olise y convirtió el 2-1.

Francia liquidó el encuentro, ya que a los 43 minutos Olise recibió dentro del área y definió cruzado para establecer el 3-1.

Ya en el tiempo agregado, Olise recibió tras una combinación con Doué y definió entre las piernas de Vandevoordt para sellar el 4-1 definitivo.

Italia anda bien en la UEFA Nations League

Italia superó por 3-1 a Turquía en Bolonia y quedó muy cerca de meterse en los cuartos de final de la competencia. La Nazionale alcanzó los siete puntos y sentenció la eliminación del conjunto otomano.

Gianluca Scamacca abrió la cuenta a los 26 minutos, mientras que Aral Simsir igualó para Turquía a los 16 del complemento. Riccardo Calafiori volvió a poner en ventaja a los locales apenas tres minutos después y Francesco Pio Esposito liquidó el encuentro a los 42 minutos.

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