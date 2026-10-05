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World Skate Games 2026

Mundial de hockey sobre patines: cómo les fue a Las Águilas y a la Selección argentina Sub 19

Las Águilas y la Selección argentina Sub 19 iniciaron sus caminos en el Mundial de hockey sobre patines, que forma parte de los World Skate Games de Asunción 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Las Águilas golearon a Francia en el Mundial de hockey sobre patines. Están en plena acción Julieta y Valentina Fernández.

Las Águilas golearon a Francia en el Mundial de hockey sobre patines. Están en plena acción Julieta y Valentina Fernández.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

Las Águilas y la Selección argentina Sub 19 afrontaron ya dos jornadas en el Mundial de hockey sobre patines, que forma parte de los World Skate Games de Asunción 2026. Ambos representativos tienen diferentes panoramas, ya que el equipo albiceleste de senior femenino ganó los dos partidos y los pibes se impusieron en un cotejo y perdieron el otro.

La Selección argentina senior de damas goleó este domingo a Suiza por 5 a 1, con tantos de las mendocinas Julieta Fernández (3) y Valentina Fernández; Florencia Felamini marcó la restante conquista albiceleste. Para las suizas anotó Nadele Moor.

La Selecci&oacute;n argentina Sub 19 cay&oacute; ante Espa&ntilde;a en el Mundial de hockey sobre patines.

La Selección argentina Sub 19 cayó ante España en el Mundial de hockey sobre patines.

Y este lunes Las Águilas, que tienen seis títulos mundiales, vencieron por 6 a 0 a Francia. Las artilleras argentinas fueron la también jugadora de esta tierra Adriana Soto (3), las hermanas Julieta Fernández (2) y Valentina Fernández.

El elenco nacional, como es su costumbre, mostró una gran solidez en su comienzo en el torneo ecuménico.

Los Sub 19 que orienta el Tuco Esteban Ábalos debutaron con un triunfo abultado por 7 a 2 ante Suiza este domingo, con anotaciones de Bautista Romero (2), Nicolás Alonzo, Valentín Funes, Alejo Espinoza, Joaquín Morales y Lucas Sottano. Para los suizos descontó Sven Schenk (2).

Y este lunes los pibes cayeron ante España por 6 a 1. Para la Roja anotaron Hugo Mareque (2), Ishak Bouda (2), Oriol Castro y Joel Milael; para el conjunto albiceleste marcó el mendocino Valentín Funes.

Mundial de hockey sobre patines: lo que viene para Las Águilas y la Selección argentina Sub 19

El combinado femenino de Argentina, que es dirigido por Darío Giuliani, se medirá este martes desde las 20 con España, en su tercer compromiso en el certamen. El jueves cerrará su participación en la primera fase enfrentando a Chile.

Mientras que los Sub 19 se medirán este martes a las 15.30 con Italia.

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