Mundial de hockey sobre patines: cómo les fue a Las Águilas y a la Selección argentina Sub 19

El elenco nacional, como es su costumbre, mostró una gran solidez en su comienzo en el torneo ecuménico.

Los Sub 19 que orienta el Tuco Esteban Ábalos debutaron con un triunfo abultado por 7 a 2 ante Suiza este domingo, con anotaciones de Bautista Romero (2), Nicolás Alonzo, Valentín Funes, Alejo Espinoza, Joaquín Morales y Lucas Sottano. Para los suizos descontó Sven Schenk (2).

Y este lunes los pibes cayeron ante España por 6 a 1. Para la Roja anotaron Hugo Mareque (2), Ishak Bouda (2), Oriol Castro y Joel Milael; para el conjunto albiceleste marcó el mendocino Valentín Funes.

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El combinado femenino de Argentina, que es dirigido por Darío Giuliani, se medirá este martes desde las 20 con España, en su tercer compromiso en el certamen. El jueves cerrará su participación en la primera fase enfrentando a Chile.

Mientras que los Sub 19 se medirán este martes a las 15.30 con Italia.