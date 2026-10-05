Gimnasia y Esgrima perdió 3 a 0 en su visita a Estudiantes de La Plata

Estudiantes fue un vendaval en el complemento y barrió a Gimnasia

Buen primer tiempo del Lobo, pero sin convertir

Buen planteo hizo Gimnasia y Esgrima en el inicio, metiendo presión y jugando con prolijidad, buscando retener el balón lejos del arco de Rigamonti. La primera jugada de peligro fue para el Lobo, donde el disparo de Ezequiel Muñoz fue interceptado por un providencial cruce de Lucas Piovi, evitando la caída de su valla.

Pese al dominio de Gimnasia, Estudiantes tuvo una chance a los 15', con una entrada de Cetré, sorprendiendo a todos, menos a Rigamonti, que pudo meter un manotazo y evitar la conquista, aunque la jugada fue invalidada por posición fuera de juego.

El Lobo ganaba en el medio campo y avanzaba tocando y moviendo el balón en todo el frente. A los 18' el Monito Vargas, en dos tiempos, remató en forma franca al arco, pero no pudo pasar la defensa y terminó rechazando González Pírez.

Entre Fernández y Módica se armó un buen dúo creativo. precisamente, a los 28' el goleador del Blanquinegro ingresó por izquierda, perseguido por tres tres defensores, y remató desde un ángulo cerrado, y el envío fue tapado por el arquero Muslera, que la mandó al córner.

Pasados los 35' el local se adelantó y tuvo dos chances en sendos minutos. Primero con un córner desde la derecha, que nadie conectó y rechazó la defensa de los de Darío Franco. Luego tras otro rechazo, le quedó a Eros Mancuso, que remató fuerte, pero desviado.

A los 42' Cetré casi sorprende con un tiro libre desde la izquierda, al primer palo, pero la rápida acción de Rigamonti, sacándola al córner, salvó la situación.

Con una tardía reacción del local, semifinalista de la Copa Libertadores 2026, se cerró la primera parte del partido en La Plata.

Gimnasia y Esgrima jugó un buen primer tiempo en La Plata. En el complemento fue superior Estudiantes, que sobre el final sacó diferencias.

El complemento: todo del Pincha

Tal como terminó el primer período, comenzó el segundo, con Estudiantes motivado y cercando la defensa gimnasista. Antes de los 5' Rigamonti tuvo dos buenas tapadas evitando la apertura del marcador.

Pronto contestó el Lobo, con una subida de Fernández. Pero la pelota fue acaparada por el dueño de casa, que una tras otra desaprovechó las buenas jugadas de Tobio Burgos, Gaich y Cetré.

Las más clara fue de Burgos, asistido de cabeza por Adolfo Gaich con ambos entrando recto al área. Ante la salida desesperada de Rigamonti, Tobio Burgo remató ancho.

El Lobo también generó cuando pudo recuperar la pelota, y una buena pared entre Lencioni y Módica fue mal terminada por éste último. Lencioni casi clava un golazo de tiro libre, pero su remate se fue cerca del ángulo.

Pese al dominio local, las contras de Gimnasia fueron de mucho peligro. A los 30, tras un centro al área del Lobo, chocaron Carrillo y Módica, donde el del Pincha queda en el suelo agarrándose la cabeza y nació la contra visitante. Corrida de Armoa, que llegando al área rival centró para Fernández, que remató, pegó en Fernández, y la pelota se fue picando, lenta, y pudo ser sacada sobre la línea por un defensor.

A los 36´un ataque de Estudiantes terminó en penal para el anfitrión. Dos minutos después, en los que se fue reemplazado y sacado en camilla Módica, Edwuin Cetré ejecutó la pena máxima a los 37 y con envío sobre el palo derecho de Rigamonti puso el 1 a 0.

Luego, con todo el equipo Mensana buscando la igualdad, las contras, veloces y letales del campeón de la Supercopa Internacional 2026, permitieron que en corridas solitarias Fabricio Pérez quedara sólo frente a Rigamonti y redondeara un doblete propio y el 3 a 0 para el local.

El próximo lunes (12), desde las 18.30 recibirá en el Víctor Legrotaglie la visita de Newell´s Old Boys por la fecha 12ª.