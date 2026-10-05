La probable formación de la Selección argentina en la despedida de Messi ante Benín

El arquero será como es ya una costumbre, Emiliano Dibu Martínez, quien en los últimos partidos ante Bolivia y Burkina Faso no recibió goles y lleva 45 vallas invictas de los 69 cotejos que jugó en el elenco nacional.

Messi jugará su último partido en la Selección argentina.

En la zaga central estarán Cristian Cuti Romero y Lisandro Licha Martínez, en el lateral derecho estará Agustín Giay y aún no está definido si el lateral izquierdo estará ocupado por Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su lesión, o Facundo Medina (fue titular ante Burkina Faso) jugará desde el inicio.