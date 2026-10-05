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Leo le dirá adiós a la Albiceleste

La probable formación de la Selección argentina en la despedida de Messi ante Benín

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, prepara el equipo que enfrentará a Benín este martes a las 20 en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina.

Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, define el equipo que enfrentará a Benín este martes a las 20 en el Monumental en la despedida del astro Lionel Messi de la Albiceleste. El DT del elenco nacional debe decidir quién jugará de lateral izquierdo.

El arquero será como es ya una costumbre, Emiliano Dibu Martínez, quien en los últimos partidos ante Bolivia y Burkina Faso no recibió goles y lleva 45 vallas invictas de los 69 cotejos que jugó en el elenco nacional.

Messi jugar&aacute; su &uacute;ltimo partido en la Selecci&oacute;n argentina.

Messi jugará su último partido en la Selección argentina.

En la zaga central estarán Cristian Cuti Romero y Lisandro Licha Martínez, en el lateral derecho estará Agustín Giay y aún no está definido si el lateral izquierdo estará ocupado por Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su lesión, o Facundo Medina (fue titular ante Burkina Faso) jugará desde el inicio.

En la mitad de la cancha, Scaloni pondría a los tres jugadores que le dieron muchas alegrías a la Selección argentina. Se trata de Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Mientras que en la delantera el panorama es más claro, ya que estará Lionel Messi, quien cerrará su inolvidable carrera con la Albiceleste, mientras que sus referencias en el área serán Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Juli&aacute;n &Aacute;lvarez volvi&oacute; al gol en la Albiceleste.

Julián Álvarez volvió al gol en la Albiceleste.

Será el tercer y último partido de la Selección argentina en la actual fecha FIFA, donde ya goleó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba y 7-0 a la Sub 23 de Burkina Faso, en el estadio de River.

La probable formación de la Selección argentina vs. Benín en la despedida de Messi

La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Benín sería la siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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