La probable formación de la Selección argentina en la despedida de Messi ante Benín

En la mitad de la cancha, Scaloni pondría a los tres jugadores que le dieron muchas alegrías a la Selección argentina. Se trata de Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
Mientras que en la delantera el panorama es más claro, ya que estará Lionel Messi, quien cerrará su inolvidable carrera con la Albiceleste, mientras que sus referencias en el área serán Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Julián Álvarez volvió al gol en la Albiceleste.
Será el tercer y último partido de la Selección argentina en la actual fecha FIFA, donde ya goleó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba y 7-0 a la Sub 23 de Burkina Faso, en el estadio de River.
La probable formación de la Selección argentina vs. Benín en la despedida de Messi
La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Benín sería la siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.