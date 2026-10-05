El arquero de Benín se mostró feliz de estar en la despedida de Lionel Messi.

La insólita estrategia de Benín para quedarse con la camiseta de Lionel Messi

En diálogo con Marca, Dandjinou expresó: "¿La camiseta de Messi? Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!".

"Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble", explicó el arquero del Kruger United, equipo que milita en la Liga de Sudáfrica.

Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda", manifestó sobre su participación y la de sus compañeros en la despedida de Messi.

La selección de Benín es la invitada para la despedida de Lionel Messi.

Benín intentará arruinarle la fiesta a Messi

De igual manera, el equipo africano destacó que buscarán sacar un buen resultado: "Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple: es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo".

"Es un partido especial. Pero, ojo, estamos aquí por Argentina y por Messi, pero no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. Estamos aquí para defender a Benín", puso en valor el arquero visitante.

La selección argentina viene de golear 7 a 0 a Burkina Faso, por lo que Benín no la tendrá fácil: "Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar, pero es fútbol. No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Será un gran día en nuestras vidas".