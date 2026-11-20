Los estantes flotantes son una de las opciones más prácticas para reemplazar las mesas de luz tradicionales. Al instalarse directamente sobre la pared, eliminan la necesidad de incorporar otro mueble al suelo y generan una mayor sensación de amplitud.

Además, ofrecen una superficie de apoyo para colocar una lámpara pequeña, libros, el teléfono o algún objeto decorativo. Se pueden elegir en madera, tonos neutros o acabados minimalistas para integrarlos fácilmente con el resto de la habitación.

Mesa flotante en reemplazo de la mesa de luz, un plus en la decoración de la habitación.

Pufs que también funcionan como mesas de luz

Los pufs dejaron de ser elementos exclusivos de las salas de estar y ahora también ganan protagonismo en los dormitorios. Su versatilidad permite utilizarlos como asiento, complemento decorativo y superficie auxiliar junto a la cama.

Para aprovecharlos como reemplazo de una mesa de luz, es importante elegir un diseño firme y estable, capaz de soportar diferentes objetos. Una alternativa especialmente funcional son los modelos tipo caja, que incorporan espacio interior para guardar mantas, accesorios y otros elementos pequeños.

Mesas auxiliares

Otra tendencia consiste en incorporar mesas auxiliares que rompen con la estructura tradicional de los muebles de noche. Los modelos con patas laterales, por ejemplo, pueden deslizarse parcialmente debajo de la cama y aprovechar espacios que normalmente quedan vacíos.

Este diseño permite tener al alcance de la mano un libro, una taza de café, una tablet o cualquier objeto personal. Incluso ofrece una superficie cómoda para desayunar o disfrutar de una merienda sin levantarse de la cama.

Esta es una de las tendencias que reemplazará a la clásica mesa de luz.

Mesitas suspendidas y minimalistas

Las mesitas suspendidas también se posicionan como una alternativa para quienes buscan una decoración moderna y despejada. A diferencia de los muebles convencionales, se fijan a la pared y pueden incorporar pequeños cajones o compartimentos para organizar los objetos cotidianos.

Sus líneas sencillas y dimensiones reducidas las convierten en una solución ideal para habitaciones con poco espacio disponible. Además, permiten combinar funcionalidad y estética sin sobrecargar el ambiente.