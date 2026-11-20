La tradicional mesa de luz ya no es la única opción para acompañar la cama. En los dormitorios pequeños, donde cada centímetro cuenta, las nuevas tendencias en decoración apuestan por alternativas funcionales, livianas y originales que permiten aprovechar mejor el espacio sin resignar comodidad ni estilo.
La clásica mesa de luz pasó de moda: estas son las 4 nuevas tendencias en decoración para dormitorios pequeños
Quien tenga una mesa de luz en el dormitorio o habitación, puede acudir a estas tendencias en decoración que llegan para reemplazar a los clásicos muebles
Las 4 tendencias que llegan para destronar a la clásica mesa de luz
Estas cuatro propuestas demuestran que renovar el dormitorio no requiere grandes cambios. Reemplazar la clásica mesa de luz por una alternativa más versátil permite ganar espacio, mejorar la circulación y conseguir una decoración mucho más actual.
Estantes flotantes: la alternativa que libera espacio
Los estantes flotantes son una de las opciones más prácticas para reemplazar las mesas de luz tradicionales. Al instalarse directamente sobre la pared, eliminan la necesidad de incorporar otro mueble al suelo y generan una mayor sensación de amplitud.
Además, ofrecen una superficie de apoyo para colocar una lámpara pequeña, libros, el teléfono o algún objeto decorativo. Se pueden elegir en madera, tonos neutros o acabados minimalistas para integrarlos fácilmente con el resto de la habitación.
Pufs que también funcionan como mesas de luz
Los pufs dejaron de ser elementos exclusivos de las salas de estar y ahora también ganan protagonismo en los dormitorios. Su versatilidad permite utilizarlos como asiento, complemento decorativo y superficie auxiliar junto a la cama.
Para aprovecharlos como reemplazo de una mesa de luz, es importante elegir un diseño firme y estable, capaz de soportar diferentes objetos. Una alternativa especialmente funcional son los modelos tipo caja, que incorporan espacio interior para guardar mantas, accesorios y otros elementos pequeños.
Mesas auxiliares
Otra tendencia consiste en incorporar mesas auxiliares que rompen con la estructura tradicional de los muebles de noche. Los modelos con patas laterales, por ejemplo, pueden deslizarse parcialmente debajo de la cama y aprovechar espacios que normalmente quedan vacíos.
Este diseño permite tener al alcance de la mano un libro, una taza de café, una tablet o cualquier objeto personal. Incluso ofrece una superficie cómoda para desayunar o disfrutar de una merienda sin levantarse de la cama.
Mesitas suspendidas y minimalistas
Las mesitas suspendidas también se posicionan como una alternativa para quienes buscan una decoración moderna y despejada. A diferencia de los muebles convencionales, se fijan a la pared y pueden incorporar pequeños cajones o compartimentos para organizar los objetos cotidianos.
Sus líneas sencillas y dimensiones reducidas las convierten en una solución ideal para habitaciones con poco espacio disponible. Además, permiten combinar funcionalidad y estética sin sobrecargar el ambiente.