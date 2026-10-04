Messi se sumó a la Selección argentina y Chiqui Tapia lo recibió con unas fotos que generaron revuelo

Messi se despedirá de la Selección argentina este martes 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental con un amistoso ante la selección de Benín.

La última concentración de Messi en la Selección argentina

Lionel Messi llegó cerca de las 17 a la concentración y tras reencontrarse con sus compañeros y con todo el personal del predio tiene prevista una práctica en vistas del partido del martes.

Sonrisas y complicidad entre Leo y Chiqui.

Luego, todo el plantel y el staff de colaboradores del equipo nacional compartirá un asado del que también participará como invitado Leandro Paredes, ausente en esta convocatoria por una sanción.

Los otros jugadores que se sumaron en estas horas al plantel son Rodrigo De Paul,Giovanni Lo Celso y Nicolás Otamendi quien también anunció su retiro tras el Mundial 2026, pero participará del amistoso.

En el caso de De Paul, Tapia también compartió una foto y en medio de rumores que indican que no volverá a ser citado por Scaloni el dirigente expresó: "¡Qué lindo verte, motorcito! Bienvenido a casa nuevamente".