Messi se sumó a la Selección argentina y Chiqui Tapia lo recibió con unas fotos que generaron revuelo

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, recibió con un abrazo y posando para las fotos a Lionel Messi quien se sumó a la Selección argentina para su partido de despedida.
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, recibió a Lionel Messi quien se sumó a la Selección argentina para su partido de despedida.
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, recibió con un abrazo y posando para las fotos a Lionel Messi quien se sumó a la Selección argentina para su partido de despedida.
En el predio de Ezeiza que lleva su nombre Messi fue recibido por Tapia quien reveló imágenes del encuentro con ambos posando con anteojos oscuros: "Uno que los lleva con style. ¡Bienvenido Capi de mi vida!".
"No trates de entenderla, disfrútala", indicó Tapia para acompañar otra de las fotos dando un claro mensaje a sus detractores ante las críticas por las fallas en la organización y los escasos antecedentes de los rivales de la Selección argentina en esta fecha FIFA.
Messi se despedirá de la Selección argentina este martes 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental con un amistoso ante la selección de Benín.
Lionel Messi llegó cerca de las 17 a la concentración y tras reencontrarse con sus compañeros y con todo el personal del predio tiene prevista una práctica en vistas del partido del martes.
Luego, todo el plantel y el staff de colaboradores del equipo nacional compartirá un asado del que también participará como invitado Leandro Paredes, ausente en esta convocatoria por una sanción.
Los otros jugadores que se sumaron en estas horas al plantel son Rodrigo De Paul,Giovanni Lo Celso y Nicolás Otamendi quien también anunció su retiro tras el Mundial 2026, pero participará del amistoso.
En el caso de De Paul, Tapia también compartió una foto y en medio de rumores que indican que no volverá a ser citado por Scaloni el dirigente expresó: "¡Qué lindo verte, motorcito! Bienvenido a casa nuevamente".