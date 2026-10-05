Pura emoción en el último entrenamiento de Messi en la Selección argentina: quiénes lo acompañaron

Messi habla con su gran amigo, Rodrigo De Paul.

El trabajo físico inicial dio paso a los ejercicios con la pelota. Messi compartió el juego con su amigo Rodrigo De Paul, Cuti Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, entre otros.

Hubo prendas para quienes perdían la pelota, algo que generó risas y cargadas entre los jugadores. Sin embargo, al Diez se lo vio en algunos pasajes de la práctica muy concentrado y sin perder el foco en su gran amiga, la pelota.

Alexis Mac Allister abraza a Messi.

El capitán Lionel Messi se sumó este domingo a la totalidad de los convocados.

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi del conjunto nacional luego de más de 20 años.

La probable formación de la Selección argentina vs. Benín en la despedida de Messi

La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Benín sería la siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.