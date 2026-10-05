Pura emoción en el último entrenamiento de Messi en la Selección argentina: quiénes lo acompañaron

Con gran emoción, el astro Lionel Messi realizó su último entrenamiento en la Selección argentina de cara a su partido de despedida del conjunto nacional, que será este martes desde las 20 frente a Benín, en el Monumental.
Lionel Messi completó su último entrenamiento en la Selección argentina de cara a su despedida del conjunto nacional, que será este martes frente a Benín
Con gran emoción, el astro Lionel Messi realizó su último entrenamiento en la Selección argentina de cara a su partido de despedida del conjunto nacional, que será este martes desde las 20 frente a Benín, en el Monumental.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo sus últimos movimientos con pelota previos al partido contra el equipo africano y tuvo los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.
Cristian Kily González, actual entrenador de Messi en el Inter Miami, y Ezequiel Pocho Lavezzi, ex compañero del capitán en distintos ciclos de la Selección estuvieron en la práctica. Ambos esuvieron con La Pulga en sus últimas horas como jugador de la Albiceleste.
El trabajo físico inicial dio paso a los ejercicios con la pelota. Messi compartió el juego con su amigo Rodrigo De Paul, Cuti Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, entre otros.
Hubo prendas para quienes perdían la pelota, algo que generó risas y cargadas entre los jugadores. Sin embargo, al Diez se lo vio en algunos pasajes de la práctica muy concentrado y sin perder el foco en su gran amiga, la pelota.
El capitán Lionel Messi se sumó este domingo a la totalidad de los convocados.
La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi del conjunto nacional luego de más de 20 años.
La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Benín sería la siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.