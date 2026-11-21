San Carlos ya comenzó con sus actividades y se convirtió en uno de los primeros departamentos en poner en marcha el cronograma de celebraciones. Coronó a Sofía Gómez Correa, de Eugenio Bustos, como su Reina.

Entre las fechas que ya están confirmadas, San Rafael realizará su fiesta departamental el 6 de diciembre, mientras que Rivadavia tendrá la suya el 28 de enero de 2027.

Por su parte, Godoy Cruz desarrollará sus festejos distritales entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre de 2026.

Capital abre la inscripción para las postulantes

La Ciudad de Mendoza también comenzó a avanzar en los preparativos de su celebración vendimial. Entre el 1 y el 7 de diciembre de 2026 estará habilitada la inscripción para las mujeres que quieran postularse como candidatas a reina departamental.

La fiesta de la Capital está prevista para febrero de 2027, aunque todavía resta conocer la fecha exacta.