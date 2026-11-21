Mendoza comenzó a transitar el camino hacia una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Mientras se ultiman los detalles de las celebraciones departamentales, ya se conocen algunas de las fechas más importantes del calendario vendimial 2026-2027, que tendrá su punto culminante en marzo del próximo año.
El cronograma oficial comenzará con la Bendición de los Frutos, prevista para el sábado 27 de febrero. La Vía Blanca de las Reinas tendrá lugar el viernes 5 de marzo, mientras que el Carrusel se realizará durante la mañana del sábado 6, el mismo día del Acto Central. La repetición de la fiesta central está prevista para el domingo 7 de marzo.
Las fiestas departamentales empiezan a definir sus fechas
En paralelo a la organización de la Fiesta Central, los departamentos avanzan con sus respectivos calendarios vendimiales.
San Carlos ya comenzó con sus actividades y se convirtió en uno de los primeros departamentos en poner en marcha el cronograma de celebraciones. Coronó a Sofía Gómez Correa, de Eugenio Bustos, como su Reina.
Entre las fechas que ya están confirmadas, San Rafael realizará su fiesta departamental el 6 de diciembre, mientras que Rivadavia tendrá la suya el 28 de enero de 2027.
Por su parte, Godoy Cruz desarrollará sus festejos distritales entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre de 2026.
Capital abre la inscripción para las postulantes
La Ciudad de Mendoza también comenzó a avanzar en los preparativos de su celebración vendimial. Entre el 1 y el 7 de diciembre de 2026 estará habilitada la inscripción para las mujeres que quieran postularse como candidatas a reina departamental.
La fiesta de la Capital está prevista para febrero de 2027, aunque todavía resta conocer la fecha exacta.
En pocas palabras
- Vendimia 2027: el Acto Central será el sábado 6 de marzo, con la Bendición de los Frutos el 27 de febrero.
- Eventos previos: la Vía Blanca se realizará el viernes 5 de marzo y el Carrusel el sábado 6.
- Fiestas departamentales: San Carlos, San Rafael y Rivadavia ya definieron fechas; Capital abre inscripciones.