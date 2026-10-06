Trabajo en Mendoza: Red Mercosur busca personal y estos son los requisitos para enviar el CV

Secundario completo

disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, (mañana, tarde y noche).

Flexibilidad horaria por parte de quienes quieran postularse

Red Mercosur busca un operario de playa y la convocatoria está abierta. Imagen ilustrativa.

La convocatoria está dirigida a personas con iniciativa, buena predisposición para el trato con clientes y capacidad para desenvolverse en equipo. La empresa destaca especialmente las características personales que espera encontrar la empresa en los postulantes.

Trabajo en Mendoza: el perfil que busca Red Mercosur

Además de los requisitos formales, Red Mercosur especificó qué características considera importantes para ocupar el puesto de operario de playa.

La empresa apunta a incorporar una persona dinámica, proactiva y enérgica, con un marcado perfil comercial y orientación al cliente. También se solicita capacidad para el trabajo en equipo, un aspecto señalado entre los principales puntos del perfil buscado.

La propuesta es en Mendoza, por lo que quienes residan en la provincia y estén interesados en la búsqueda deberán tener en cuenta especialmente el requisito de movilidad propia.

Cómo postularse a la búsqueda laboral

Para participar de la convocatoria, los interesados deben enviar su CV por correo electrónico a:

[email protected]

En el asunto del correo se debe colocar exactamente: “OPERARIO DE PLAYA”

La convocatoria de Red Mercosur.

De esta manera, quienes cumplan con las condiciones solicitadas pueden presentar su currículum para ser considerados en el proceso de selección.

La búsqueda contempla un puesto que requiere disponibilidad para distintos turnos, por lo que es importante que los postulantes tengan en cuenta este punto antes de enviar su CV.

La convocatoria no especifica en el aviso publicado salario, fecha límite para postularse ni otros detalles vinculados con las condiciones de contratación. Por eso, quienes estén interesados deberán enviar su currículum con el asunto solicitado y esperar el contacto correspondiente por parte de la empresa.