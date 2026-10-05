¡Insólito! Por el exabrupto con un espectador, Medvedev fue descalificado y Novak Djokovic pasó a la final

Con esta victoria, Novak Djokovic estiró su invicto en Beijing donde ha ganado los 33 partidos que ha disputado en el torneo. En la final, el serbio se medirá ante el australiano Alex De Minaur y buscará su primer título del 2026. Esta será la segunda final que el ganador de 24 Grand Slam jugará en la temporada. La última fue hace nueve meses, en el Abierto de Australia donde cayó ante Carlos Alcaraz.

A qué sanción se expone Medvedev tras el incidente en el ATP 500 de Beijing

Tras el incidente en la semifinal del ATP 500 de Beijing, Daniil Medvedev perderá los $219.295 dólares que había ganado hasta el momento en el torneo. Además perderá los 200 puntos que había obtenido hasta su clasificación a semifinales. Esta sanción en puntos lo hará caer en el ranking mundial ATP desde el quinto al sexto puesto.

Asimismo, la organización podría impartirle una sanción económica extra e iniciarle una investigación disciplinaria.