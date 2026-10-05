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ATP 500 de Beijing

¡Insólito! Por el exabrupto con un espectador, Medvedev fue descalificado y Novak Djokovic pasó a la final

Novak Djokovic controlaba el partido pero por una acción desafortunada de su rival, el serbio terminó avanzando a la final de una manera insólita e inesperada

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
DJokovic avanzó a la final luego de la descalificación de Danil Medvedev. 

DJokovic avanzó a la final luego de la descalificación de Danil Medvedev. 

Un insólito espisodio se vivió en la semifinal del ATP 500 de Beijing, en China, entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev. El serbio tenía el partido dominado y casi por finiquitarse cuando el tenista ruso perdió el control de sus emociones y protagonizó un exabrupto que le valió la descalificación del certamen.

Novak Djokovic avanzó a la final del ATP 500 de Beijing tras una descontrolada reacción de Medvedev que le valió la descalificación al ruso

El episodio ocurrió en el segundo set cuando el serbio había ganado la primera manga 7-5, y se imponía en la segunda por 5-3, 15-15. Djokovic sacaba para partido en el momento en que Medvedev -tras perder el punto- lanzó la pelota con fuerza al público golpeando a un espectador que se encontraba presenciando el partido en primera fila.

Si bien el ruso reaccionó rápidamente tras el exabrupto y pidió disculpas, su accionar no fue bien considerado por los jueces del partido. Luego del diálogo entre las autoridades, se resolvió descalificar al ruso. Por su parte, el espectador fue atendido con agilidad por el personal médico pero debió abandonar la cancha central luego del impacto.

Con esta victoria, Novak Djokovic estiró su invicto en Beijing donde ha ganado los 33 partidos que ha disputado en el torneo. En la final, el serbio se medirá ante el australiano Alex De Minaur y buscará su primer título del 2026. Esta será la segunda final que el ganador de 24 Grand Slam jugará en la temporada. La última fue hace nueve meses, en el Abierto de Australia donde cayó ante Carlos Alcaraz.

A qué sanción se expone Medvedev tras el incidente en el ATP 500 de Beijing

Tras el incidente en la semifinal del ATP 500 de Beijing, Daniil Medvedev perderá los $219.295 dólares que había ganado hasta el momento en el torneo. Además perderá los 200 puntos que había obtenido hasta su clasificación a semifinales. Esta sanción en puntos lo hará caer en el ranking mundial ATP desde el quinto al sexto puesto.

Asimismo, la organización podría impartirle una sanción económica extra e iniciarle una investigación disciplinaria.

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