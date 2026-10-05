Todo listo para que el Turismo Nacional se corra en el autódromo Ciudad de San Martín

El que sí levantó la Copa de campeón, la había obtenido en la fecha anterior, fue Julián Santero, en Clase 3. Esta temporada 2026 lo tiene nuevamente al de Guaymallén expectante y buscando defender la corona, ubicado en el 2° lugar, con 225 puntos, acechando a Agustín Canapino (269), que el año pasado fue el ganador de esta categoría y busca hacer doblete y alejarse en lo más alto.

Lucas Vicino, el mendocino es animador de la Clase 3. Foto: Prensa APAT

Por su parte, Lucas Vicino se posiciona 10°, tras un gran salto en esta segunda mitad de calendario, acumulando 141 unidades.

En la Clase 2, Tomás Vitar no se baja del "podio" del campeonato, que lo tuvo hasta hace dos fechas como líder, y ahora se ubica tercero, con 235 puntos, detrás del escolta Francisco Coltrinari (251), y del líder Exequiel Bastidas, que suma 256 unidades. En esta ocasión hará su retorno a la categoría otro mendocino, Julián Módica, con un Toyota Etios de la Escudería Vicino, sólo para esta fecha.

Tomás Vitar está tercero en la Clase 2 del Turismo Nacional y buscará dar el salto en Mendoza.

Las entradas para el Turismo Nacional

La Asociación Volantes del Este (AVE), organizadores de esta fecha del TN anunciaron anunció la venta anticipada de entradas a un valor de $ 30.000.- (General) y $ 60.000.- (Boxes), con financiación hasta tres cuotas sin interés con las tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos

Ingresando a www.entradaweb.com.ar, el público podrá adquirir en concepto de anticipadas las entradas para presenciar la décima fecha del Campeonato 2026 RUS de TN APAT a disputarse en San Martín (Mendoza).

Los niños, jubilados y discapacitados pordrán ingresar al sector general gratis.

Para ello deberán cumplir las siguientes exigencias: NIÑOS: asistir acompañados de un adulto y presentar DNI al ingreso, hasta los diez años de edad cumplidos. El ingreso será por la puerta asignada al adulto mayor a cargo, a partir del viernes 09 de octubre a las 13:00 horas.

JUBILADOS: asistir el titular y presentar carnet de jubilado y DNI. Se le colocará un precinto valido por todo el fin de semana. El ingreso es por la Puerta N°2, ubicada en Calle Alfonsín (Centro de Congresos) a partir del viernes 9, a las 13.

DISCAPACITADOS: Asistir el titular, presentar CUD y DNI. Ingresarán sin cargo al sector de tribunas generales. Se colocará un precinto válido por todo el fin de semana. Si el CUD indica acompañante, este también ingresará sin cargo. El ingreso es por la mencionada Puerta Nro. 2, a partir del viernes 9, a las 13.