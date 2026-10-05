Por segundo año consecutivo, una de las categorías más convocantes del automovilismo argentino, el Turismo Nacional, vuelve a nuestra provincia, y más específicamente en el San Martín. Este fin de semana (10 y 11) se disputa la 10ª fecha de Campeonato -Gran Premio Ciudad de General San Martín-.
Todo listo para que el Turismo Nacional se corra en el autódromo Ciudad de San Martín
Este fin de semana el Turismo Nacional vuelve al autódromo Ciudad de San Martín. Los locales Julián Santero, Lucas Vicino y Tomás Vitar llegan en gran momento
Desde el sábado comenzará en "ruido" en el autódromo de la Municipalidad de San Martín, tanto para la Clase 2 como la Clase 3. Allí estarán Julián Santero y Lucas Vicino (C3) y Tomás Vitar, y el regresó de Julián Módica (C2).
El Turismo Nacional llega con mendocinos como protagonistas
El 30 de noviembre pasado se disputó en tierras sanmartinianas el Gran Premio Coronación. En Clase 2, el sanrafaelino Gonzalo Antolín llegaba como puntero del campeonato, y a cinco vueltas de poder coronarse, la rotura del motor detuvo la marcha de su Peugeot 208 y el sueño se vio frustrado.
El que sí levantó la Copa de campeón, la había obtenido en la fecha anterior, fue Julián Santero, en Clase 3. Esta temporada 2026 lo tiene nuevamente al de Guaymallén expectante y buscando defender la corona, ubicado en el 2° lugar, con 225 puntos, acechando a Agustín Canapino (269), que el año pasado fue el ganador de esta categoría y busca hacer doblete y alejarse en lo más alto.
Por su parte, Lucas Vicino se posiciona 10°, tras un gran salto en esta segunda mitad de calendario, acumulando 141 unidades.
En la Clase 2, Tomás Vitar no se baja del "podio" del campeonato, que lo tuvo hasta hace dos fechas como líder, y ahora se ubica tercero, con 235 puntos, detrás del escolta Francisco Coltrinari (251), y del líder Exequiel Bastidas, que suma 256 unidades. En esta ocasión hará su retorno a la categoría otro mendocino, Julián Módica, con un Toyota Etios de la Escudería Vicino, sólo para esta fecha.
Las entradas para el Turismo Nacional
La Asociación Volantes del Este (AVE), organizadores de esta fecha del TN anunciaron anunció la venta anticipada de entradas a un valor de $ 30.000.- (General) y $ 60.000.- (Boxes), con financiación hasta tres cuotas sin interés con las tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos
Ingresando a www.entradaweb.com.ar, el público podrá adquirir en concepto de anticipadas las entradas para presenciar la décima fecha del Campeonato 2026 RUS de TN APAT a disputarse en San Martín (Mendoza).
Los niños, jubilados y discapacitados pordrán ingresar al sector general gratis.
Para ello deberán cumplir las siguientes exigencias: NIÑOS: asistir acompañados de un adulto y presentar DNI al ingreso, hasta los diez años de edad cumplidos. El ingreso será por la puerta asignada al adulto mayor a cargo, a partir del viernes 09 de octubre a las 13:00 horas.
JUBILADOS: asistir el titular y presentar carnet de jubilado y DNI. Se le colocará un precinto valido por todo el fin de semana. El ingreso es por la Puerta N°2, ubicada en Calle Alfonsín (Centro de Congresos) a partir del viernes 9, a las 13.
DISCAPACITADOS: Asistir el titular, presentar CUD y DNI. Ingresarán sin cargo al sector de tribunas generales. Se colocará un precinto válido por todo el fin de semana. Si el CUD indica acompañante, este también ingresará sin cargo. El ingreso es por la mencionada Puerta Nro. 2, a partir del viernes 9, a las 13.
En pocas palabras
- Turismo Nacional: La categoría regresa al autódromo Ciudad de San Martín este fin de semana para disputar la 10ª fecha del campeonato.
- Protagonistas locales: Los mendocinos Julián Santero (Clase 3) y Tomás Vitar (Clase 2) son protagonistas en sus respectivas categorías.
- Entradas: Se venden anticipadas desde $30.000 para el público general, con acceso gratuito para niños, jubilados y discapacitados.