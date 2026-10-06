Alerta en la Patagonia: la plaga silenciosa que destruye los campos y amenaza a la economía

Sin su principal fuente de alimento forrajero en los campos, el ganado sufre drásticas pérdidas de peso y merma en su rendimiento, obligando a los estancieros a incurrir en gastos extraordinarios y muchas veces impagables para comprar alimento suplementario.

Las autoridades emitieron una alerta sanitaria por la presencia de este insecto.

"Cuando la manga pasa, el campo queda desértico; no queda un solo brizna de pasto verde para los animales", advierten con preocupación desde el sector rural.

El SENASA en permanente alerta

Ante este panorama desalentador, las autoridades mantienen activas los radares fitosanitarios y redobla los pedidos de monitoreo constante en las zonas afectadas.

Los especialistas señalan que factores climáticos como las prolongadas sequías y las alteraciones en el régimen de lluvias favorecen la supervivencia de las ninfas, acelerando los ciclos biológicos de la especie.

De acuerdo con los comunicados oficiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se insta a los pobladores y productores a reportar de inmediato cualquier foco y a intensificar el monitoreo temprano, clave para mitigar el impacto antes de que el daño en los campos patagónicos se vuelva irreversible.