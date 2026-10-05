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Axel Rodríguez, gol ante Los Andes y expectativa con Godoy Cruz: "Estamos metidos en la pelea"

Godoy Cruz remontó un partido importantísimo ante Los Andes y Axel Rodríguez fue el autor de uno de los goles en una tarde épica en el Gambarte

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Axel Rodríguez fue el autor de uno de los goles de Godoy Cruz en la victoria ante Los Andes. Foto: Axel Lloret/Diario UNO. 

Axel Rodríguez fue el autor de uno de los goles de Godoy Cruz en la victoria ante Los Andes. Foto: Axel Lloret/Diario UNO. 

Godoy Cruz logró un triunfo importantísimo ante Los Andes en el Feliciano Gambarte por la fecha 32 de la Primera Nacional. El Tomba lo perdía, y se lo dio vuelta al Milrayitas en la Bodega y aprovechó la caída de Ferro para descontarle puntos al líder de la Zona A.

El autor de uno de los goles de Godoy Cruz fue Axel Rodríguez, quien ingresó desde el banco de los suplentes en el complemento en ligar de Benjamín Schamine. El otro tanto lo convirtió Martín Pino.

La felicidad de Axel Rodríguez por el presente de Godoy Cruz

Con mucha personalidad, el Tomba sacó adelante un partido que parecía adverso desde que Los Andes se plantó y convirtió su único gol de la tarde en la casa bodeguera. Sin embargo, calzándose el traje de candidato, el equipo de Pablo De Muner se repuso de la confusión que transitó durante un pasaje del partido y fue a buscar el resultado, el cual llegó a través de los cambios que se hicieron desde el banco de suplentes.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO.&nbsp;

Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Así, con el ingreso de Axel Rodríguez, llegó la igualdad que significó el principio de un final épico. "Se puso difícil el partido, la verdad que fue un rival durísimo y por suerte lo pudimos sacar adelante, que era lo que queríamos, ganar en casa de vuelta", expresó el autor del empate de Godoy Cruz ante Los Andes en el Gambarte.

El tanto de Rodríguez le daría el impulso necesario al Tomba para poder reponerse y luego imponerse ante el Milrayitas. "Ellos se encontraron con el gol, pero el equipo siguió igual, siguió yendo a buscar y creo que fuimos justos ganadores. Fue un triunfo importantísimo", analizó el delantero del Expreso.

"Estos últimos partidos me ha tocado desde el banco o no ingresar, pero yo apoyo y voy a aportar lo mío desde donde me toque siempre: sea pocos minutos o a veces apoyar desde afuera. Hoy estoy contento por el gol y también por el triunfo del equipo", agregó en cuanto a su performance personal en la victoria de Godoy Cruz.

Con este triunfo, el Tomba quedó a solo cinco puntos del líder Ferro Carril Oeste y solo dos unidades lo separan del escolta, Deportivo Morón. La ilusión es grande y la expectativa de llegar a ese primer puesto está latente en los dirigidos por Pablo De Muner. "Sí, estamos metidos en la pelea. La verdad que vamos partido a partido, es importante seguir ganando y ahora vamos a otra final en cancha de All Boys", aseguró Axel Rodríguez.

Godoy Cruz se medirá ante All Boys el lunes 12 de octubre, desde las 19 en condición de visitante, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

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