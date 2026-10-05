Axel Rodríguez, gol ante Los Andes y expectativa con Godoy Cruz: "Estamos metidos en la pelea"

Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Así, con el ingreso de Axel Rodríguez, llegó la igualdad que significó el principio de un final épico. "Se puso difícil el partido, la verdad que fue un rival durísimo y por suerte lo pudimos sacar adelante, que era lo que queríamos, ganar en casa de vuelta", expresó el autor del empate de Godoy Cruz ante Los Andes en el Gambarte.

El tanto de Rodríguez le daría el impulso necesario al Tomba para poder reponerse y luego imponerse ante el Milrayitas. "Ellos se encontraron con el gol, pero el equipo siguió igual, siguió yendo a buscar y creo que fuimos justos ganadores. Fue un triunfo importantísimo", analizó el delantero del Expreso.

"Estos últimos partidos me ha tocado desde el banco o no ingresar, pero yo apoyo y voy a aportar lo mío desde donde me toque siempre: sea pocos minutos o a veces apoyar desde afuera. Hoy estoy contento por el gol y también por el triunfo del equipo", agregó en cuanto a su performance personal en la victoria de Godoy Cruz.

Con este triunfo, el Tomba quedó a solo cinco puntos del líder Ferro Carril Oeste y solo dos unidades lo separan del escolta, Deportivo Morón. La ilusión es grande y la expectativa de llegar a ese primer puesto está latente en los dirigidos por Pablo De Muner. "Sí, estamos metidos en la pelea. La verdad que vamos partido a partido, es importante seguir ganando y ahora vamos a otra final en cancha de All Boys", aseguró Axel Rodríguez.

Godoy Cruz se medirá ante All Boys el lunes 12 de octubre, desde las 19 en condición de visitante, por la fecha 33 de la Primera Nacional.