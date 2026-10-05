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Luis Tosar y su serie son sensación en Netflix con una dura historia de vida

Netflix está siendo furor y sensación en el 2026 con la serie española donde Luis Tosar brilla con una historia dura y compleja

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Luis Tosar y su serie de 8 capítulos son sensación en Netflix con una dura historia de vida

Luis Tosar y su serie de 8 capítulos son sensación en Netflix con una dura historia de vida

Netflix está siendo furor y sensación en el 2026 con la serie española donde Luis Tosar brilla con una historia dura y compleja, se trata de Salvador.

El creador de Patria se sacó aquí de la manga un thriller visceral que arranca con mucha fuerza y cuenta con un gran trabajo de Luis Tosar.

Salvador tiene 8 episodios. La historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi que defiende postulados racistas y violentos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.

Salvador Aguirre debe acercarse a la banda para intentar rescatar a su hija y comprender qué la ha llevado hasta allí. Durante un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, el padre, que es conductor de ambulancia, atiende a la hija, que ha resultado herida.

Netflix: de qué trata la serie Salvador

La sinopsis de la serie Salvador en Netflix reza: "Salvador cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí. Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle".

Netflix: reparto de la serie Salvador

  • Luis Tosar es Salvador Aguirre
  • Claudia Salas es Julia
  • Leonor Watling es Carla
  • Patricia Vico es Sonia Martín
  • Richard Holmes es Mateo
  • Fariba Sheikhan es Marjane
  • Candela Arestegui es Milena
  • César Mateo es Nacho
  • Alejandro Casaseca es Max
  • Marco Marini es Isra
  • Guillermo Lasheras es Toni

Tráiler de la serie Salvador

Dónde ver la serie Salvador, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Salvador se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Salvador se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Salvador se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix: la plataforma de streaming lidera las tendencias en 2026 con la serie española "Salvador", protagonizada por Luis Tosar.
  • Trama compleja: la producción narra la historia de un padre que intenta rescatar a su hija de un grupo neonazi.
  • Luis Tosar: el actor español ofrece una actuación destacada en este thriller visceral de ocho episodios.
Resumen generado por Thinkindot AI

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