Luis Tosar y su serie son sensación en Netflix con una dura historia de vida

Salvador Aguirre debe acercarse a la banda para intentar rescatar a su hija y comprender qué la ha llevado hasta allí. Durante un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, el padre, que es conductor de ambulancia, atiende a la hija, que ha resultado herida.

Netflix: de qué trata la serie Salvador

La sinopsis de la serie Salvador en Netflix reza: "Salvador cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí. Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle".

Netflix: reparto de la serie Salvador

Luis Tosar es Salvador Aguirre

es Salvador Aguirre Claudia Salas es Julia

Leonor Watling es Carla

Patricia Vico es Sonia Martín

Richard Holmes es Mateo

Fariba Sheikhan es Marjane

Candela Arestegui es Milena

César Mateo es Nacho

Alejandro Casaseca es Max

Marco Marini es Isra

Guillermo Lasheras es Toni

Tráiler de la serie Salvador

Dónde ver la serie Salvador, según la zona geográfica