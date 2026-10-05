Netflix está siendo furor y sensación en el 2026 con la serie española donde Luis Tosar brilla con una historia dura y compleja, se trata de Salvador.
Luis Tosar y su serie son sensación en Netflix con una dura historia de vida
Netflix está siendo furor y sensación en el 2026 con la serie española donde Luis Tosar brilla con una historia dura y compleja
El creador de Patria se sacó aquí de la manga un thriller visceral que arranca con mucha fuerza y cuenta con un gran trabajo de Luis Tosar.
Salvador tiene 8 episodios. La historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi que defiende postulados racistas y violentos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.
Salvador Aguirre debe acercarse a la banda para intentar rescatar a su hija y comprender qué la ha llevado hasta allí. Durante un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, el padre, que es conductor de ambulancia, atiende a la hija, que ha resultado herida.
Netflix: de qué trata la serie Salvador
La sinopsis de la serie Salvador en Netflix reza: "Salvador cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí. Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle".
Netflix: reparto de la serie Salvador
- Luis Tosar es Salvador Aguirre
- Claudia Salas es Julia
- Leonor Watling es Carla
- Patricia Vico es Sonia Martín
- Richard Holmes es Mateo
- Fariba Sheikhan es Marjane
- Candela Arestegui es Milena
- César Mateo es Nacho
- Alejandro Casaseca es Max
- Marco Marini es Isra
- Guillermo Lasheras es Toni
Tráiler de la serie Salvador
Dónde ver la serie Salvador, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Salvador se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Salvador se puede ver en Netflix.
- España: la serie Salvador se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma de streaming lidera las tendencias en 2026 con la serie española "Salvador", protagonizada por Luis Tosar.
- Trama compleja: la producción narra la historia de un padre que intenta rescatar a su hija de un grupo neonazi.
- Luis Tosar: el actor español ofrece una actuación destacada en este thriller visceral de ocho episodios.