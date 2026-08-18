Los Leones no pudieron con Países Bajos y sufrieron su primer traspié en el Mundial de Hockey 2026

Los Leones aún tienen intactas sus chances de avanzar a la próxima fase del Mundial de Hockey 2026 aunque para eso deberán sumar el próximo jueves 20 a las 7.30 hora argentina frente a Nueva Zelanda que este martes le ganó 2 a 0 a Japón.

Países Bajos, campeón olímpico y subcampeón de Europa, lidera el Grupo A que se juega en Amsterdam con 6 unidades, Argentina y Nueva Zelanda tienen 3 puntos y Japón cierra sin unidades.

Los Leones en la fase de grupos del Mundial de Hockey 2026

vs. Japón 3-0

vs. Países Bajos 1-3

Jueves 20 de agosto - 07:30 hs: vs. Nueva Zelanda

(*) Expresado en horario de Argentina.

Las Leonas van por la clasificación en el Mundial de Hockey 2026

El seleccionado femenino jugará este miércoles 19 su tercer partido en el Grupo B, en Bélgica, cuando enfrente a Escocia desde las 6 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus).

Argentina viene de empatar 1 a 1 con Estados Unidos y de ganarle 3 a 2 a Alemania