Los Leones no pudieron con Países Bajos y sufrieron su primer traspié en el Mundial de Hockey 2026

Los Leones cayeron por 3 a 1 ante Países Bajos y sufrieron su primera derrota en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Amsterdam (Países Bajos) y Wavre (Bélgica).
Los Leones cayeron ante Países Bajos y sufrieron su primera derrota en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Amsterdam (Países Bajos) y Wavre (Bélgica).
Los Leones cayeron por 3 a 1 ante Países Bajos y sufrieron su primera derrota en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Amsterdam (Países Bajos) y Wavre (Bélgica).
Tras vencer a Japón (3-0) en el debut el equipo dirigido por Lucas Rey poco pudo hacer ante uno de los candidatos al título y cayó derrotado pese al gol 1 a 1 transitorio marcado por Nicolás Della Torre.
Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp marcaron los tantos del conjunto neerlandés que supo aprovechar la tarjeta amarilla contra Matías Andreotti, que lo sacó del partido durante 10 minutos.
Los Leones aún tienen intactas sus chances de avanzar a la próxima fase del Mundial de Hockey 2026 aunque para eso deberán sumar el próximo jueves 20 a las 7.30 hora argentina frente a Nueva Zelanda que este martes le ganó 2 a 0 a Japón.
Países Bajos, campeón olímpico y subcampeón de Europa, lidera el Grupo A que se juega en Amsterdam con 6 unidades, Argentina y Nueva Zelanda tienen 3 puntos y Japón cierra sin unidades.
(*) Expresado en horario de Argentina.
El seleccionado femenino jugará este miércoles 19 su tercer partido en el Grupo B, en Bélgica, cuando enfrente a Escocia desde las 6 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus).
Argentina viene de empatar 1 a 1 con Estados Unidos y de ganarle 3 a 2 a Alemania