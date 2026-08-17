El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped -Las Leonas-, con la mendocina Milagros Alastra, logró su primer triunfo en el Mundial de este deporte que se juega en Bélgica. Las dirigidas por Martín Elli derrotaron a Alemania.
Las Leonas, con Milagros Alastra, derrotaron a Alemania en el Mundial de Hockey de Bélgica
El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped Las Leonas, donde jugó la mendocina Milagros Alastra, le ganó a Alemania en su segundo partido
Por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Hockey 2026 de la FIH, Las leonas se impusieron por 3 a 2 contra las alemanas. Eugenia Trinchinetti abrió el marcador durante el primer cuarto y Agustina Gorzelany convirtió los otros dos goles argentinos en el período final. Lisa Nolte (descuento 1-2) y Sonja Zimmermann (empate parcial 2 a 2) marcaron para el conjunto alemán. El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
La mendocina Milagros Alastra ingresó desde el banco. Argentina comenzó el partido con Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso (capitana), María José Granatto, Sofía Cairo, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. Además de Alastra, también ingresaron Victoria Sauze, Victoria Granatto, Lara Casas, Victoria Miranda, Brisa Bruggesser. Mercedes Artola ocupó el lugar de arquera suplente y no ingresó.
La selección argentina venía de igualar 1 a 1 en el debut frente a Estados Unidos y quedó liderando el grupo con este triunfo frente a las alemanas.
El miércoles, enfrentará a Escocia para cerrar su participación en el grupo B de la primera fase.
Nota en proceso
En pocas palabras
- Las Leonas: Primer triunfo en el Mundial de Hockey al vencer a Alemania por 3 a 2.
- Goles argentinos: Agustina Gorzelany (2) y Valentina Raposo marcaron para el equipo nacional.
- Contexto previo: El seleccionado argentino había empatado 1 a 1 en su debut contra Estados Unidos.