Las Leonas, con Milagros Alastra, derrotaron a Alemania en el Mundial de Hockey de Bélgica

Por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Hockey 2026 de la FIH, Las leonas se impusieron por 3 a 2 contra las alemanas. Eugenia Trinchinetti abrió el marcador durante el primer cuarto y Agustina Gorzelany convirtió los otros dos goles argentinos en el período final. Lisa Nolte (descuento 1-2) y Sonja Zimmermann (empate parcial 2 a 2) marcaron para el conjunto alemán. El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

La mendocina Milagros Alastra ingresó desde el banco. Argentina comenzó el partido con Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso (capitana), María José Granatto, Sofía Cairo, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. Además de Alastra, también ingresaron Victoria Sauze, Victoria Granatto, Lara Casas, Victoria Miranda, Brisa Bruggesser. Mercedes Artola ocupó el lugar de arquera suplente y no ingresó.