Los hinchas de Independiente Rivadavia tiñeron el Parque de azul para recibir al Fluminense

Los hinchas de la Lepra en la previa del partido con Fluminense

Otra vez frente a frente, por la Copa Libertadores y en el Malvinas

La Lepra y el conjunto carioca ya habían jugado en el Malvinas Argentinas el pasado 6 de mayo por la 4ta fecha del Grupo C e igularon 1 a 1. El gol del Azul lo marcó como de costumbre Alex Arce y con ese resultado la Lepra aseguró la clasificación a octavos de final.

El de este martes será el 4to partido entre ambos equipos en la actual edición de la Libertadores y el saldo, por ahora, indica un triunfo de Independiente y dos empates.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia visitará a Independiente de Avellaneda este sábado 22 de agosto a las 18.30, por la 6ta fecha del Torneo Clausura.

Luego, el miércoles 26 a las 19.15 jugará por la Copa Argentina con Aldosivi, en cancha de Banfield, y el domingo 30 de agosto a las 21.30, recibirá a Racing para cerrar un mes de agosto muy intenso.