Los hinchas de Independiente Rivadavia tiñeron el Parque de azul para recibir al Fluminense

Los hinchas de Independiente Rivadavia vistieron de azul el Parque General San Martín y los alrededores del estadio Malvinas Argentinas antes del partido de vuelta ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
Los hinchas de la Lepra se reunieron en el Parque General San Martín antes de ingresar al Malvinas para alentar al equipo de Alfredo Berti, en el partido de vuelta por los octavos de final de Copa Libertadores
Los hinchas de Independiente Rivadavia vistieron de azul el Parque General San Martín y los alrededores del estadio Malvinas Argentinas antes del partido de vuelta ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
Con mucha anticipación, como sugirió el club en sus redes sociales, una buena cantidad de hinchas disfrutó de la previa del encuentro ante el Flu en el que el equipo dirigido por Alfredo Jesús Berti buscará el pase a los cuartos de final del máximo certamen continental, un logro inédito en la historia del fútbol mendocino.
Se espera que unos 25 mil hinchas azules, además de un grupo de fanáticos visitantes, asistan el Malvinas Argentinas para presenciar el encuentro.
La Lepra y el conjunto carioca ya habían jugado en el Malvinas Argentinas el pasado 6 de mayo por la 4ta fecha del Grupo C e igularon 1 a 1. El gol del Azul lo marcó como de costumbre Alex Arce y con ese resultado la Lepra aseguró la clasificación a octavos de final.
El de este martes será el 4to partido entre ambos equipos en la actual edición de la Libertadores y el saldo, por ahora, indica un triunfo de Independiente y dos empates.
Independiente Rivadavia visitará a Independiente de Avellaneda este sábado 22 de agosto a las 18.30, por la 6ta fecha del Torneo Clausura.
Luego, el miércoles 26 a las 19.15 jugará por la Copa Argentina con Aldosivi, en cancha de Banfield, y el domingo 30 de agosto a las 21.30, recibirá a Racing para cerrar un mes de agosto muy intenso.