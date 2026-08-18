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Los convocados por Alfredo Berti para enfrentar a Fluminense por Copa Libertadores: un regreso y sorpresas

Independiente Rivadavia se prepara para un partido de alto voltaje donde enfrentará a Fluminense por los octavos de final de Copa Libertadores

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadia se medirá ante Fluminense por la vuelta de los octavos de final de la Libertadores. 

Independiente Rivadia se medirá ante Fluminense por la vuelta de los octavos de final de la Libertadores. 

Independiente Rivadavia cuenta las horas para la gran cita ante Fluminense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Alfredo Berti se prepara para recibir en el Estadio Malvinas Argentinas al Tricolor en busca de los cuartos de final del certamen.

En la lista de convocados, la Lepra cuenta con un regreso y la posibilidad de variantes en el equipo.

La nómina de convocados de Independiente Rivadavia para enfrentar a Fluminense

Para este partido, regresa a la lista de convocados José Florentín, mediocampista paraguayo que se perdió el compromiso de ida en el Maracaná por acumulación de tarjetas amarillas.

Luciano Gómez, quien también se perdió el cotejo de ida, sumó minutos ante Belgrano de Córdoba en el torneo local y forma parte de la lista. Sin embargo no iría desde el arranque ante Fluminense.

Elordi y Florent&iacute;n est&aacute;n listos para los octavos de final de la Copa Libertadores.&nbsp;

Elordi y Florentín están listos para los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por el lado de Fabrizio Sartori, el delantero arrastra un problema muscular desde el encuentro ante Huracán de Parque Patricios en el Gargantini. El rosarino también se encuentra entre los concentrados pero no formaría parte de la nómina titular.

Luis Sequeira y Diego Crego tampoco aparecen en el listado, al igual que -sorpresivamente- la ausencia de Gonzalo Ríos. En dos de esos lugares aparecen: Luciano Sábato, el juvenil de 18 años, y el propio Florentín.

Todos los convocados por Alfredo Berti para el partido ante Fluminense

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