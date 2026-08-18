Los convocados por Alfredo Berti para enfrentar a Fluminense por Copa Libertadores: un regreso y sorpresas

Luciano Gómez, quien también se perdió el cotejo de ida, sumó minutos ante Belgrano de Córdoba en el torneo local y forma parte de la lista. Sin embargo no iría desde el arranque ante Fluminense.

Elordi y Florentín están listos para los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por el lado de Fabrizio Sartori, el delantero arrastra un problema muscular desde el encuentro ante Huracán de Parque Patricios en el Gargantini. El rosarino también se encuentra entre los concentrados pero no formaría parte de la nómina titular.

Luis Sequeira y Diego Crego tampoco aparecen en el listado, al igual que -sorpresivamente- la ausencia de Gonzalo Ríos. En dos de esos lugares aparecen: Luciano Sábato, el juvenil de 18 años, y el propio Florentín.

Todos los convocados por Alfredo Berti para el partido ante Fluminense