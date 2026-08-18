Rodrigo Rey prefirió no hablar de la salida del Quinteros de Independiente: "Pongo el foco en el hoy"

Es por eso que prefirió hablar del entrenador interino que se calzó el buzo para hacerse cargo del partido frente al Granate: "Le doy gracias a Carlos por su mensaje. El primer mensaje desde el primer día fue 'chicos, crean. Crean mucho en ustedes porque son buenos'. Hay que creer que se puede con lo que tenemos".

"Él conoce a todos los chicos, conoce el potencial. Casi la mitad del plantel son chicos. ¿Qué más lindo que venga alguien y que te dé ese empujón?", agregó sobre el apoyo recibido por el interino.

Independiente tendrá dos partidos en casa contra los equipos mendocinos

Los próximos duelos del Rojo son contra equipos mendocinos: el 22 de agosto a las 18.30 frente a Independiente Rivadavia y el 30 del mismo mes desde las 19.15 frente a Gimnasia y Esgrima, ambos en condición de local.

"Nos tocan dos partidos en casa. Tenemos que aprovechar eso. Preparar esta semana, con un técnico nuevo, una idea nueva pero hay que tener en claro lo que dije antes: hay que creer, confiar", explicó Rey.

"Ese mensaje es el que Iván (Marcone), yo y los más grandes creemos. Creemos en eso. Se vio eso adentro de la cancha. Estuvimos muy juntos y lo hicimos bien. No hay orgullo más grande que jueguen chicos y que, cuando termine el partido, estén con una sonrisa como la que tenían hoy. Eso vale más que cualquier otra situación", agregó sobre el difícil partido que lograron ganar.

Con respecto a la llegada de Jadson Viera, explicó: "No hablé con él. Firmó hace muy poquito. Está muy bueno alguien que quiera estar. Todos los que estamos es porque queremos estar acá. Que venga alguien que no dude, que firmó todo en un día, que diga 'sí, quiero estar'... Eso dice mucho. Está buenísimo".

"Desde nuestro lugar, vamos a estar a entera disposición. Lo que queremos, por sobre todas las cosas, es que tengamos un buen semestre y que sea lo mejor para el club", concluyó Rodrigo Rey.