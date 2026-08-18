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Ganó el Rojo

Rodrigo Rey prefirió no hablar de la salida del Quinteros de Independiente: "Pongo el foco en el hoy"

Gustavo Quinteros había puesto a Rodrigo Rey en el banco de suplentes de Independiente, pero lejos de tomarlo a mal el arquero aprovechó su momento como titular

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Rodrigo Rey volvió al arco de Independiente y fue una de las figuras.

Rodrigo Rey volvió al arco de Independiente y fue una de las figuras.

Tras una seguidilla de malos resultados que incluyó una goleada y eliminación por Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, Gustavo Quinteros dejó el cargo de entrenador de Independiente de Avellaneda. Por él ingresó Carlos Matheu de manera interina mientras esperan que asuma Jadson Viera el martes; frente a esto Rodrigo Rey fue escueto.

Luego de la victoria como visitante por 3 a 1 ante Lanús, el ex arquero de Godoy Cruz fue consultado sobre la salida de Quinteros, pero, lejos de polemizar, prefirió concentrarse en el presente.

Gustavo Quinteros hab&iacute;a mandado a Rey al banco de suplentes de Independiente.

Gustavo Quinteros había mandado a Rey al banco de suplentes de Independiente.

Rodrigo Rey prefirió no hablar de la salida del entrenador de Independiente

El arquero de 35 años apeló a su experiencia para referirse a la salida de su ex DT, dejando por el suelo cualquier tipo de polémicas: "De lo pasado, no tengo mucho para opinar ni hablar. Pongo el foco en el hoy".

Es por eso que prefirió hablar del entrenador interino que se calzó el buzo para hacerse cargo del partido frente al Granate: "Le doy gracias a Carlos por su mensaje. El primer mensaje desde el primer día fue 'chicos, crean. Crean mucho en ustedes porque son buenos'. Hay que creer que se puede con lo que tenemos".

"Él conoce a todos los chicos, conoce el potencial. Casi la mitad del plantel son chicos. ¿Qué más lindo que venga alguien y que te dé ese empujón?", agregó sobre el apoyo recibido por el interino.

Independiente tendrá dos partidos en casa contra los equipos mendocinos

Los próximos duelos del Rojo son contra equipos mendocinos: el 22 de agosto a las 18.30 frente a Independiente Rivadavia y el 30 del mismo mes desde las 19.15 frente a Gimnasia y Esgrima, ambos en condición de local.

"Nos tocan dos partidos en casa. Tenemos que aprovechar eso. Preparar esta semana, con un técnico nuevo, una idea nueva pero hay que tener en claro lo que dije antes: hay que creer, confiar", explicó Rey.

"Ese mensaje es el que Iván (Marcone), yo y los más grandes creemos. Creemos en eso. Se vio eso adentro de la cancha. Estuvimos muy juntos y lo hicimos bien. No hay orgullo más grande que jueguen chicos y que, cuando termine el partido, estén con una sonrisa como la que tenían hoy. Eso vale más que cualquier otra situación", agregó sobre el difícil partido que lograron ganar.

Con respecto a la llegada de Jadson Viera, explicó: "No hablé con él. Firmó hace muy poquito. Está muy bueno alguien que quiera estar. Todos los que estamos es porque queremos estar acá. Que venga alguien que no dude, que firmó todo en un día, que diga 'sí, quiero estar'... Eso dice mucho. Está buenísimo".

"Desde nuestro lugar, vamos a estar a entera disposición. Lo que queremos, por sobre todas las cosas, es que tengamos un buen semestre y que sea lo mejor para el club", concluyó Rodrigo Rey.

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