Boca puede ganar hasta 5 títulos en el cierre del 2026: el potencial calendario de partidos del xeneize

Boca acumula 16 partidos invicto, compite en todos los frentes y en los próximos dos meses y medio podría obtener hasta 5 títulos oficiales a nivel local y continental.
Boca acumula 16 partidos invicto, compite en todos los frentes y en los próximos dos meses y medio podría obtener hasta 5 títulos oficiales
Boca acumula 16 partidos invicto, compite en todos los frentes y en los próximos dos meses y medio podría obtener hasta 5 títulos oficiales a nivel local y continental.
En el Torneo Clausura el equipo del Vasco Arruabarrena retomó la competencia goleando a Unión (3-0) en La Bombonera y faltando 5 fechas está 3ro en la Zona A con 20 puntos, a 5 del líder (Instituto) y con 7 puntos sobre el 9no. (Unión). Eso indica que seguramente va a estar en los playoffs aún cuando debe jugar 5 encuentros más incluido el Superclásico con River, otro de los grandes desafíos que tiene por delante.
Vale destacar que si gana el Clausura no solo asegurará el pasaje a la Copa Libertadores 2027 sino que accederá a la final del Trofeo de Campeones frente a Belgrano, campeón del Apertura.
En los 5 partidos que quedan de la fase regular Boca competirá también por el título de Campeón de Liga que corresponderá al equipo que más puntos acumule en la tabla anual. Por ahora el xeneize suma 50 puntos y está segundo detrás de Independiente Rivadavia (52).
Paralelamente el conjunto de la Ribera está en semifinales tanto de la Copa Argentina como de la Copa Sudamericana. En el certamen más federal del fútbol argentino debe jugar por un lugar en la final ante Banfield el 14 de noviembre y en la competencia continental debe afrontar la serie con el Vasco da Gama de Brasil los días 13 y 20 de octubre, en Buenos Aires y Río de Janeiro respectivamente.
Si pasa esas dos instancias tendrá dos finales a partido único y completará un total de 15 encuentros de los cuáles 7 dependen de que se den los resultados.
* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia