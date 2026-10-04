Boca puede ganar hasta 5 títulos en el cierre del 2026: el potencial calendario de partidos del xeneize

En los 5 partidos que quedan de la fase regular Boca competirá también por el título de Campeón de Liga que corresponderá al equipo que más puntos acumule en la tabla anual. Por ahora el xeneize suma 50 puntos y está segundo detrás de Independiente Rivadavia (52).

Flores marcó dos goles y brilló ante Unión.

Paralelamente el conjunto de la Ribera está en semifinales tanto de la Copa Argentina como de la Copa Sudamericana. En el certamen más federal del fútbol argentino debe jugar por un lugar en la final ante Banfield el 14 de noviembre y en la competencia continental debe afrontar la serie con el Vasco da Gama de Brasil los días 13 y 20 de octubre, en Buenos Aires y Río de Janeiro respectivamente.

Si pasa esas dos instancias tendrá dos finales a partido único y completará un total de 15 encuentros de los cuáles 7 dependen de que se den los resultados.

El potencial cronograma de partidos de Boca en lo que queda del 2026 *

9/10 a las 19.30 vs. Instituto (V) Torneo Clausura

13/10 a las 21.30 vs. Vasco da Gama (L) Copa Sudamericana

16 o 17/10 vs. Talleres (L) Torneo Clausura

20/10 a las 21.30 vs. Vasco da Gama (V) Copa Sudamericana

25/10 vs. Independiente (V) Torneo Clausura

1/11 vs. River (L) Torneo Clausura

8/11 vs Defensa y Justicia (L) Torneo Clausura

14/11 vs. Banfield (cancha neutral) Copa Argentina

21/11 a las 19 (Barranquilla) Final Copa Sudamericana *

22 o 25/11 Octavos de final Torneo Clausura *

29/11 Cuartos de final Torneo Clausura *

2/12 Final Copa Argentina *

6/12 Semifinal Torneo Clausura *

9/12 Final (La Plata) Torneo Clausura *

16/12 Final (Córdoba) Trofeo de Campeones *

* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia