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Fue campeón del mundo con la Selección argentina y su vida dio un giro inesperado: terminó manejando un remis

Los campeones del '78 debieron lidiar con un mercado de pases local austero y salarios que no alcanzaban luego del retiro

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este futbolista experimentó un duro contraste en su vida. 

Este futbolista experimentó un duro contraste en su vida. 

En la memoria colectiva de la Selección argentina, la gesta del Mundial 1978 ocupa un lugar sagrado. Aquel equipo dirigido por César Luis Menotti levantó por primera vez la Copa del Mundo en el Estadio Monumental, marcando un antes y un después en la historia de nuestro fútbol.

Pero la medalla dorada y la vuelta olímpica no siempre venían acompañadas de un reaseguro financiero eterno como los tiempos de hoy. Muy por el contrario, la realidad económica de aquellos años era totalmente diferente, y la historia de vida de un futbolista que alzó la copa es ejemplo de ello.

Muchos de los campeones de 1978 tuvieron que reinventarse.

Muchos de los campeones de 1978 tuvieron que reinventarse.

Jorge Olguín, el campeón del mundo que terminó manejando un remis

El marcador lateral y central, que también dejó una huella imborrable en clubes de la talla de San Lorenzo e Independiente, experimentó en carne propia el vertiginoso contraste entre tocar el cielo con las manos y tener que reinventarse de cero una vez retirado.

A diferencia de las rutilantes estrellas de hoy, que tras una corta trayectoria aseguran el futuro de varias generaciones, los campeones del '78 debieron lidiar con un mercado de pases local austero y salarios que no alcanzaban para la posteridad. Cuando la pelota dejó de rodar, muchos de ellos tuvieron que salir a trabajar.

Jorge Olguín, el campeón del mundo que terminó siendo remisero.

Jorge Olguín, el campeón del mundo que terminó siendo remisero.

Lejos de los privilegios y fiel a la estirpe laburante que siempre caracterizó al futbolista de aquellas décadas, Olguín no le esquivó al bulto. Ante la falta de estabilidad financiera y la necesidad de sostener a los suyos, el exdefensor debió tomar una decisión que sorprendió a propios y extraños: se subió a un vehículo y se ganó la vida trabajando como remisero.

El reclamo histórico de los campeones

Ante esta situación, otros integrantes de aquel plantel alcieron la voz en reiteradas ocasiones para exigir pensiones acordes, cobertura médica eficiente y programas de inserción laboral o becas para exdeportistas luego de la etapa del retiro.

En concreto, el reclamo se basó en que el Estado y las instituciones no se acordaran de ellos únicamente para los aniversarios o las fotos protocolares, demostrando que el verdadero legado de aquel título merecía ser honrado con políticas estables

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