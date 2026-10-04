Fue campeón del mundo con la Selección argentina y su vida dio un giro inesperado: terminó manejando un remis

A diferencia de las rutilantes estrellas de hoy, que tras una corta trayectoria aseguran el futuro de varias generaciones, los campeones del '78 debieron lidiar con un mercado de pases local austero y salarios que no alcanzaban para la posteridad. Cuando la pelota dejó de rodar, muchos de ellos tuvieron que salir a trabajar.

Jorge Olguín, el campeón del mundo que terminó siendo remisero.

Lejos de los privilegios y fiel a la estirpe laburante que siempre caracterizó al futbolista de aquellas décadas, Olguín no le esquivó al bulto. Ante la falta de estabilidad financiera y la necesidad de sostener a los suyos, el exdefensor debió tomar una decisión que sorprendió a propios y extraños: se subió a un vehículo y se ganó la vida trabajando como remisero.

El reclamo histórico de los campeones

Ante esta situación, otros integrantes de aquel plantel alcieron la voz en reiteradas ocasiones para exigir pensiones acordes, cobertura médica eficiente y programas de inserción laboral o becas para exdeportistas luego de la etapa del retiro.

En concreto, el reclamo se basó en que el Estado y las instituciones no se acordaran de ellos únicamente para los aniversarios o las fotos protocolares, demostrando que el verdadero legado de aquel título merecía ser honrado con políticas estables