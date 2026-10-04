La dura confesión de Dibu Martínez sobre la final del Mundial que perdió la Albiceleste: "Me dolió mucho"

Qué dijo Dibu Martínez sobre la final del Mundial que perdió la Selección argentina

"Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo. Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien. Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible", contó con relación al posteo que hizo tras la final ante España, donde dijo que existía la posibilidad de dar un paso al costado.

Luego habló sobre el hecho de ser refefrente al decir: "Quedaron muchos chicos. Obviamente Ota, Leo, Fideo nos dejaron mensajes y mucho amor para esta Selección y trataremos de representar, no solo a ellos, sino al país. Vamos al Interior, estamos con los jóvenes, representamos eso".

Además habló del lugar donde le gustaría retirarse: "Siento mucho el cariño cada vez que voy y me gustaría ir a jugar a Mar del Plata algún día".

Dibu Martínez habló de Messi.

Dibu Martínez habló de la despedida de Messi de la Selección argentina

"Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz. Intenté ayudarlo lo más posible, él lo sabe, siempre hablamos de eso. Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios. El martes quiero verlo disfrutar y sonreír. Hablamos, viene el domingo a la noche y hacemos un asado en el predio", dijo Dibu sobre Messi.