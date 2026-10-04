La dura confesión de Dibu Martínez sobre la final del Mundial que perdió la Albiceleste: "Me dolió mucho"

Emiliano Dibu Martínez hizo una dura confesión, El arquero de la Selección argentina sobre la final del Mundial 2026 que perdió la Albiceleste ante España. Habló del triunfo del elenco nacional sobre Burkina Faso y de la despedida de Lionel Messi.
El arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez hizo una confesión sobre la final del Mundial que perdió la Albiceleste ante España
Emiliano Dibu Martínez hizo una dura confesión, El arquero de la Selección argentina sobre la final del Mundial 2026 que perdió la Albiceleste ante España. Habló del triunfo del elenco nacional sobre Burkina Faso y de la despedida de Lionel Messi.
"Al final, Jordania me llegó una vez y me metió un gol en un Mundial, Egipto también. Cualquiera te puede meter un gol. Para mí es un orgullo tener el arco en cero, sea cual sea el rival", dijo con relación a la goleada albiceleste de este sábado por 7 a 0 sobre Burkina Faso.
Es que al Dibu no le marcaron goles 45 de los 69 encuentros que disputó con la Selección argentina y quedó a solamente dos de arrebatarle el récord a Sergio Chiquito Romero.
"Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo. Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien. Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible", contó con relación al posteo que hizo tras la final ante España, donde dijo que existía la posibilidad de dar un paso al costado.
Luego habló sobre el hecho de ser refefrente al decir: "Quedaron muchos chicos. Obviamente Ota, Leo, Fideo nos dejaron mensajes y mucho amor para esta Selección y trataremos de representar, no solo a ellos, sino al país. Vamos al Interior, estamos con los jóvenes, representamos eso".
Además habló del lugar donde le gustaría retirarse: "Siento mucho el cariño cada vez que voy y me gustaría ir a jugar a Mar del Plata algún día".
"Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz. Intenté ayudarlo lo más posible, él lo sabe, siempre hablamos de eso. Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios. El martes quiero verlo disfrutar y sonreír. Hablamos, viene el domingo a la noche y hacemos un asado en el predio", dijo Dibu sobre Messi.