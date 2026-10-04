Cuenta la leyenda que la visita de este personaje mítico aleja la miseria y atrae la abundancia a tu hogar

En octubre se habla de la leyenda del Karaí, una antigua tradición de la cultura guaraní cuya importancia tiene que ver con un ser mitológico que castiga la miseria de los hogares y para ello hay que estar preparado. ¿Mito o verdad? Te lo contamos.
La leyenda del Karaí Octubre
La leyenda del Karaí Octubre es una tradición muy antigua de la cultura guaraní que se celebra en Paraguay y en el noreste de Argentina. Cada primero de octubre, las personas realizan un ritual especial en sus casas para alejar la pobreza, premiar el trabajo y pedir que no falte la comida.
Según el mito popular, el Karaí es un duende bajito de aspecto desaliñado que lleva un sombrero grande de paja y un látigo o rebenque en la mano. El primer día de octubre, este personaje sale a caminar y entra a los hogares para revisar qué hay dentro de la olla.
Este personaje cumple una función especial: busca comprobar si la familia trabajó duro y guardó suficientes alimentos durante los meses de invierno para aguantar hasta la siguiente cosecha. De lo que encuentre en la cocina dependerá la suerte de la casa durante todo el año:
Si encuentra la olla vacía, considera que la familia fue perezosa y no guardó provisiones con tiempo. Según la leyenda, como castigo, esa casa sufrirá de hambre, enfermedades y miseria. En cambio, si la olla está llena y hay mucha comida, el Karaí premia a la familia con buena fortuna, riqueza y abundancia.
El ritual ancestral para ahuyentar la miseria del hogar
Para asustar al Karaí y asegurar la prosperidad del hogar, las familias preparan platos muy grandes, calóricos y sabrosos para comer entre todos. En Paraguay, por ejemplo, la comida tradicional de este día es el jopara, un guiso rico preparado con maíz locro, porotos, verduras y carne. En Argentina, como en la provincia de Corrientes, la gente suele cocinar mbaipy, cazuelas de mondongo y guisos de arroz.
Además, la costumbre de este ritual invita a servir platos abundantes y convidar a los vecinos, a los visitantes o a quien lo necesite. Es decir, se trata de una tradición guaraní donde ser generoso es la verdadera clave para expulsar la escasez del hogar y atraer abundancia.
En pocas palabras
- Leyenda guaraní: el Karaí Octubre visita hogares en octubre para evaluar la previsión de alimentos.
- Ritual ancestral: se preparan comidas abundantes para alejar la pobreza y atraer la buena fortuna.
- Generosidad: la tradición enfatiza la importancia de compartir para asegurar la prosperidad del hogar.