Cuenta la leyenda que la visita de este personaje mítico aleja la miseria y atrae la abundancia a tu hogar

Este personaje cumple una función especial: busca comprobar si la familia trabajó duro y guardó suficientes alimentos durante los meses de invierno para aguantar hasta la siguiente cosecha. De lo que encuentre en la cocina dependerá la suerte de la casa durante todo el año:

Si encuentra la olla vacía, considera que la familia fue perezosa y no guardó provisiones con tiempo. Según la leyenda, como castigo, esa casa sufrirá de hambre, enfermedades y miseria. En cambio, si la olla está llena y hay mucha comida, el Karaí premia a la familia con buena fortuna, riqueza y abundancia.

Jopara y cazuela de mondongo.

El ritual ancestral para ahuyentar la miseria del hogar

Para asustar al Karaí y asegurar la prosperidad del hogar, las familias preparan platos muy grandes, calóricos y sabrosos para comer entre todos. En Paraguay, por ejemplo, la comida tradicional de este día es el jopara, un guiso rico preparado con maíz locro, porotos, verduras y carne. En Argentina, como en la provincia de Corrientes, la gente suele cocinar mbaipy, cazuelas de mondongo y guisos de arroz.

Además, la costumbre de este ritual invita a servir platos abundantes y convidar a los vecinos, a los visitantes o a quien lo necesite. Es decir, se trata de una tradición guaraní donde ser generoso es la verdadera clave para expulsar la escasez del hogar y atraer abundancia.