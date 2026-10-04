Rápidamente el video se hizo viral y, tiempo después, hasta protagonizó una publicidad donde hacía referencia al "very difficult" y a sus problemas en la pronunciación.

No obstante, detrás del simpático momento hay una historia sobre Malvinas que Carlitos guardaba en lo más profundo de su corazón; años después se supo la verdad.

Carlos Tevez con dos grandes amigos: Park Ji-sung y Patrice Evra.

Carlos Tevez y las Islas Malvinas: las verdaderas razones detrás del "very difficult"

Con el contexto actual de los jugadores de Boca presentando la cuenta oficial en inglés, es que recordamos el diálogo que mantuvo Carlos Tevez con DSports Radio donde explicó por qué decidió no aprender inglés: "Yo tenía un problema cultural con los ingleses. Yo no quería aprender inglés, que ellos aprendan español. Era un problema cultural".

"A ver, siempre hay un porqué, yo tengo un tío que jugaba en River. El único hincha de River en la familia es mi tío y jugó en la reserva. Cuando estaba en la Reserva de River y estaba por debutar en Primera, estuvo en la guerra de Malvinas", explicó el ex delantero.

"Lo llaman para la guerra de Malvinas y él no pudo jugar en Primera. Desde ahí, él se convierte en un alcohólico. Él era un tío muy pegado, mi papá siempre nos daba ejemplo de él y quedó mal después de Malvinas, era muy pegado a mí y me quedó eso", continuó relatando Carlitos.

En suelo inglés Carlos Tevez jugó siete años y a fin de año tendrá su partido de despedida en La Bombonera: "A mi me quedó eso, jugar siete años en Inglaterra era más bien como 'estoy acá por trabajo, pero no me acomodo a la cultura inglesa'. Todo tiene un porqué, no es que a mi me gusta dormir la siesta y no me gusta aprender a hablar inglés. Hay muy poca gente que sabe esta historia pero hoy la puedo contar".

"Es eso, es decir: '¿Vos queres hablar conmigo? Aprende castellano, yo no voy a aprender inglés'. No es porque no quiera hablar inglés o no tenga la capacidad. Es porque es algo mio, no tiene nada que ver con mis hijas que si lo estudian y saben", concluyó Tevez.