Utilizar anteojos de manera cotidiana suele presentar un desafío estético muy particular a la hora de maquillarse. Los especialistas en belleza coinciden en que los ojos merecen un trato estratégico, ya que los cristales pueden achicar, magnificar o distorsionar la mirada.
Cómo lograr un maquillaje perfecto si usás anteojos: agranda tu mirada y no recarga la cara
De este modo, se logra un balance perfecto que realza la belleza natural en cualquier etapa de la vida. Todos los detalles, en la nota
Por este motivo, conocer las técnicas adecuadas para iluminar la zona y trabajar con texturas ligeras gana terreno frente a los métodos convencionales, ofreciendo un acabado sofisticado, fresco y natural que resalta los rasgos de los ojos sin darle protagonismo a los anteojos.
Claves y técnicas para maquillar los ojos si usás anteojos
Para lograr un resultado armonioso y evitar que el rostro luzca recargado, los expertos sugieren prestar especial atención a la estructura del ojo y al tipo de marco que aportan las gafas:
- Iluminación estratégica: los cristales suelen generar sombras naturales alrededor de los ojos. Aplicar un corrector fluido y de textura ligera en la ojera, sumado a un toque de iluminador sutil en el lagrimal, ayuda a abrir y despejar la expresión de manera inmediata.
- Cuidado con las texturas: es fundamental optar por bases y correctores ligeros que no se acumulen en los pliegues ni choquen con el puente de los anteojos. Las fórmulas fluidas evitan el efecto acartonado.
- Definición de pestañas y cejas: como las gafas enmarcan el rostro, las cejas deben estar prolijas y peinadas, ya que actúan como el soporte principal de los lentes. En cuanto a las pestañas, un buen encurvado y una capa de máscara a prueba de manchas aportan amplitud visual sin necesidad de saturar los párpados con sombras oscuras.
Equilibrio absoluto, la regla de oro
La regla de oro para evitar recargar la cara radica en mantener un equilibrio absoluto: si se opta por un marco de anteojos llamativo, lo ideal es apostar por un maquillaje de ojos limpio y luminoso.
De este modo, se logra un balance perfecto que realza la belleza natural en cualquier etapa de la vida.
En pocas palabras
- Maquillaje con anteojos: técnicas para iluminar la mirada y evitar recargar el rostro, adaptando el estilo al tipo de marco.
- Texturas ligeras y definición: se priorizan bases fluidas y el cuidado de cejas y pestañas para ampliar visualmente los ojos.
- Equilibrio estético: la regla de oro es balancear el maquillaje con marcos llamativos, buscando un acabado fresco y natural.