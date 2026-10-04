Cómo lograr un maquillaje perfecto si usás anteojos: agranda tu mirada y no recarga la cara

Por este motivo, conocer las técnicas adecuadas para iluminar la zona y trabajar con texturas ligeras gana terreno frente a los métodos convencionales, ofreciendo un acabado sofisticado, fresco y natural que resalta los rasgos de los ojos sin darle protagonismo a los anteojos.

Los anteojos pueden quitarle protagonismo al maquillaje.

Claves y técnicas para maquillar los ojos si usás anteojos

Para lograr un resultado armonioso y evitar que el rostro luzca recargado, los expertos sugieren prestar especial atención a la estructura del ojo y al tipo de marco que aportan las gafas: