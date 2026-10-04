Popularmente bautizado como la "planta del dinero", en los últimos tiempos se multiplicó una curiosa tendencia entre los amantes de la jardinería y las filosofías orientales: enterrar una piedra energética en la tierra del árbol de jade.
Árbol de jade: por qué recomiendan enterrar una piedra energética en su tierra
Lejos de tratarse de un simple capricho estético, esta práctica esconde detrás todo un universo de creencias vinculadas al Feng Shui y al bienestar
Lejos de tratarse de un simple capricho estético, esta práctica esconde detrás todo un universo de creencias vinculadas al Feng Shui y al bienestar del hogar, aunque también impacta en la salud de la suculenta.
Por qué colocar un cuarzo en la tierra del árbol de jade
Dentro de las corrientes milenarias de armonización espacial, el árbol de jade es considerado un imán natural para atraer la prosperidad, la abundancia y las buenas energías económicas.
La creencia popular sostiene que al sumar una piedra o cristal, como el cuarzo transparente, la amatista o la pirita directamente en la tierra, se genera un circuito energético potenciado.
Quienes defienden este ritual aseguran que la combinación entre la suculenta y el mineral actúa como un amplificador vibracional.
De este modo, la maceta se transforma en un núcleo de equilibrio que supuestamente repele las malas vibraciones del ambiente y estimula un crecimiento más vigoroso en el árbol de jade.
Consejos para mantener al árbol de jade en buen estado
Más allá de las tendencias del Feng Shui y los ornamentos místicos, para que un árbol de jade luzca fuerte y con un tronco robusto se deben respetar cuestiones fundamentales de cultivo:
- Ubicación: requiere varias horas de luz solar directa para evitar que sus tallos se debiliten.
- Riego: debe aplicarse únicamente cuando la tierra esté completamente seca, evitando encharcamientos que pudran sus raíces.
- Sustrato: es indispensable utilizar una mezcla con excelente drenaje, diseñada especialmente para cactus y suculentas.
Ya lo sabes, si quieres que tu árbol de jade luzca fuere en casa, debes seguir estos consejos y, por qué no, llevar a cabo este ritual.
En pocas palabras
- Árbol de jade: se popularizó una tendencia de enterrar piedras energéticas en su tierra.
- Feng Shui: se cree que esta práctica atrae prosperidad y buenas energías al hogar.
- Cultivo: se recomiendan luz solar, riego moderado y sustrato con buen drenaje.