Árbol de jade: por qué recomiendan enterrar una piedra energética en su tierra

La creencia popular sostiene que al sumar una piedra o cristal, como el cuarzo transparente, la amatista o la pirita directamente en la tierra, se genera un circuito energético potenciado.

Las piedras energéticas pueden unirse con el árbol de jade, considerado un amuleto desde tiempos ancestrales.

Quienes defienden este ritual aseguran que la combinación entre la suculenta y el mineral actúa como un amplificador vibracional.

De este modo, la maceta se transforma en un núcleo de equilibrio que supuestamente repele las malas vibraciones del ambiente y estimula un crecimiento más vigoroso en el árbol de jade.

Consejos para mantener al árbol de jade en buen estado

Más allá de las tendencias del Feng Shui y los ornamentos místicos, para que un árbol de jade luzca fuerte y con un tronco robusto se deben respetar cuestiones fundamentales de cultivo:

Ubicación: requiere varias horas de luz solar directa para evitar que sus tallos se debiliten.

requiere varias horas de luz solar directa para evitar que sus tallos se debiliten. Riego: debe aplicarse únicamente cuando la tierra esté completamente seca, evitando encharcamientos que pudran sus raíces.

debe aplicarse únicamente cuando la tierra esté completamente seca, evitando encharcamientos que pudran sus raíces. Sustrato: es indispensable utilizar una mezcla con excelente drenaje, diseñada especialmente para cactus y suculentas.

Ya lo sabes, si quieres que tu árbol de jade luzca fuere en casa, debes seguir estos consejos y, por qué no, llevar a cabo este ritual.