En el marco del Día Mundial del Animal, que se celebra cada 4 de octubre, la ciencia invita a comprender cómo perros y gatos perciben el mundo a través de la alimentación. Aunque forman parte de la vida cotidiana, trasladar las expectativas gastronómicas humanas a los animales es un error: su sentido del gusto, el olfato y hasta la temperatura de los alimentos funcionan de manera completamente diferente.
La ciencia revela cómo perros y gatos perciben el sabor y los aromas de su comida
La ciencia desvela que el gusto umami y el olfato son claves en la dieta de perros y gatos, no el dulce, que los felinos no perciben
Especialistas del Waltham Petcare Science Institute de Mars Petcare estudian la ciencia sensorial para determinar qué impulsa la aceptación de un alimento. Para que una dieta cumpla su función nutricional, es indispensable que la mascota decida consumirla de forma consistente.
¿Cómo se alimentan los perros y los gatos?
Los gatos no perciben el sabor dulce
Debido a la inactividad del gen receptor del dulce, los felinos no detectan este sabor. En su lugar, el sabor umami (asociado a notas intensas y cárnicas) guía sus preferencias alimentarias.
El olfato como filtro principal
La nariz felina posee un sistema complejo diseñado para procesar aromas en profundidad. Por ello, el olor del alimento es determinante antes del primer bocado.
La temperatura perfecta
Un estudio demostró que los gatos prefieren el alimento húmedo a 37 °C (temperatura corporal de una presa) por encima de las opciones a temperatura ambiente (21 °C) o frías (6 °C), ya que el calor potencia la liberación de compuestos aromáticos.
Mapa sensorial en perros
Los perros poseen una sensibilidad específica hacia sabores amargos y mecanismos olfativos únicos que condicionan sus selecciones diarias.
"Muchas veces pensamos la alimentación de nuestras mascotas desde nuestra propia experiencia, pero la ciencia nos permite comprender qué necesitan y cómo ofrecerles una nutrición que puedan disfrutar", explica la médica veterinaria María Noël Travetto, Directora Técnica en Mars South Latam. Entender estos estímulos sensoriales es clave para garantizar el bienestar integral y una vida saludable para las mascotas.
En pocas palabras
- Ciencia y mascotas: la ciencia revela que el gusto umami y el olfato son cruciales en la dieta de perros y gatos.
- Sentidos felinos: los gatos no perciben el sabor dulce; el umami y el aroma del alimento son determinantes en su aceptación.
- Bienestar animal: comprender las preferencias sensoriales de perros y gatos es clave para una nutrición adecuada y su bienestar integral.