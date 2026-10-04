La ciencia revela cómo perros y gatos perciben el sabor y los aromas de su comida

Debido a la inactividad del gen receptor del dulce, los felinos no detectan este sabor. En su lugar, el sabor umami (asociado a notas intensas y cárnicas) guía sus preferencias alimentarias.

El olfato como filtro principal

La nariz felina posee un sistema complejo diseñado para procesar aromas en profundidad. Por ello, el olor del alimento es determinante antes del primer bocado.

La temperatura perfecta

Un estudio demostró que los gatos prefieren el alimento húmedo a 37 °C (temperatura corporal de una presa) por encima de las opciones a temperatura ambiente (21 °C) o frías (6 °C), ya que el calor potencia la liberación de compuestos aromáticos.

Mapa sensorial en perros

Los perros poseen una sensibilidad específica hacia sabores amargos y mecanismos olfativos únicos que condicionan sus selecciones diarias.

Los perros son sensibles a los sabores amargos. Canva

"Muchas veces pensamos la alimentación de nuestras mascotas desde nuestra propia experiencia, pero la ciencia nos permite comprender qué necesitan y cómo ofrecerles una nutrición que puedan disfrutar", explica la médica veterinaria María Noël Travetto, Directora Técnica en Mars South Latam. Entender estos estímulos sensoriales es clave para garantizar el bienestar integral y una vida saludable para las mascotas.