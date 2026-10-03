El Niño: ¿cómo proteger a nuestras mascotas ante una emergencia o catástrofe?

Las mascotas también sufren las catástrofes. Imagen ilustrativa.

¿Qué es el Grupo VERU?

El Grupo VERU existe en Mendoza desde 2014. Fue creado por la Fundación Cullunche con el respaldo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Juan Agustín Maza y la organización internacional World Animal Protection. Es la primera unidad de su tipo en Argentina y la tercera en Sudamérica.

Este grupo de profesionales está especializado en la búsqueda, rescate y asistencia de animales durante emergencias, incendios y desastres naturales.

Actúa en situaciones críticas como grandes incendios rurales -como los que ocurrieron en mayo en General Alvear- o inundaciones para salvar ganado y animales domésticos. Además, organiza entrenamientos en reanimación cardiopulmonar para animales, bioseguridad, manejo de fauna afectada y prevención de enfermedades zoonóticas.

Atención con los perros, gatos y otros bichos

La veterinaria Jennifer Ibarra, presidenta de la Fundación Cullunche y una de las creadoras del Grupo VERU, explicó que hay que practicar la evacuación de la casa con las mascotas e incluirlas en el plan familiar.

“Debemos poner cajas de transporte, collar, correa, agua y comida por lo menos para 4 días. Su carnet de vacunación junto a nuestros documentos o fotocopias”, explicó la especialista.

Indicó que hay que pensar en posibles epidemias en las que, ante un anillo sanitario, al estar nuestras mascotas protegidas, van a poder estar con su familia.

Algunas recomendaciones para proteger a nuestros animales ante las eventualidades que puede causar el fenómeno de El Niño.

“Desde el Grupo VERU recomendamos practicar la evacuación. Pero en caso de tener que evacuar y poder llevarnos a las mascotas, hay que dejar en un lugar visible de la casa anotado cuántos animales hay, para que los bomberos, cuando vayan, sepan qué tienen que buscar. Por ejemplo: una tortuga, un conejo, un hámster, porque al perro y al gato se han sumado mascotas no convencionales”, explicó Ibarra.

Además, reclamó que los gobiernos municipales contemplen, por cuestiones sanitarias, un lugar en el que se va a alojar a los animales rescatados de una catástrofe. “En qué club, en qué comedor o qué salón van a disponer para los animales de compañía”.

Estas recomendaciones se suman a las medidas que Defensa Civil difundió para proteger las viviendas y preparar a las familias ante las fuertes tormentas por el Súper Niño.