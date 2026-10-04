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La fuerte autocrítica de Luka Modric tras el papelón histórico de su selección

"Primera vez que me siento avergonzado después de un partido", declaró Luka Modric luego de caer 7 a 0 frente a Inglaterra

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Luka Modric se mostró decepcionado.

Luka Modric se mostró decepcionado.

La selección de Croacia cayó 7 a 0 frente a Inglaterra en la tercera fecha de la Liga de las Naciones en un papelón histórico; Luka Modric, capitán y referente del combinado croata decidió dar la cara y enfrentar los micrófonos de la prensa en un momento crítico.

El conjunto inglés se impuso con goles de Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers.

Luka Modric fue autocr&iacute;tico, pero hizo hincapi&eacute; en que los jugadores deben estar juntos.

Luka Modric fue autocrítico, pero hizo hincapié en que los jugadores deben estar juntos.

La fuerte autocrítica de Luka Modric tras el papelón histórico de su selección

"Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido. Puedes perder o jugar contra un rival que hoy es mejor, pero tirar por tierra toda la reputación que hicimos durante años no se puede", manifestó el mediocampista de 41 años.

"Es difícil encontrar una explicación a un partido donde no hubo intensidad. Apenas cometimos faltas, no tuvimos ni agresividad ni cohesión. Del minuto uno al último, pareció que teníamos cuatro o cinco jugadores menos. No se puede aceptar jugar así: si hubiéramos jugado contra un equipo de tercera división, habríamos perdido igual", lanzó con palabras lapidarias.

El 17 de julio de este año Inglaterra y Croacia se enfrentaron en el Mundial y el triunfo también fue inglés con un resultado abultado: fue 4 a 2.

"No debemos echarnos la culpa ni buscar un culpable. Debemos estar juntos. Hemos superado situaciones difíciles y tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que hay orgullo, deseo y voluntad. Eso no se puede perder de la noche a la mañana" concluyó el ex jugador del Real Madrid que ahora se desempeña en el Milan.

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