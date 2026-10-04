La fuerte autocrítica de Luka Modric tras el papelón histórico de su selección

"Es difícil encontrar una explicación a un partido donde no hubo intensidad. Apenas cometimos faltas, no tuvimos ni agresividad ni cohesión. Del minuto uno al último, pareció que teníamos cuatro o cinco jugadores menos. No se puede aceptar jugar así: si hubiéramos jugado contra un equipo de tercera división, habríamos perdido igual", lanzó con palabras lapidarias.

El 17 de julio de este año Inglaterra y Croacia se enfrentaron en el Mundial y el triunfo también fue inglés con un resultado abultado: fue 4 a 2.

"No debemos echarnos la culpa ni buscar un culpable. Debemos estar juntos. Hemos superado situaciones difíciles y tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que hay orgullo, deseo y voluntad. Eso no se puede perder de la noche a la mañana" concluyó el ex jugador del Real Madrid que ahora se desempeña en el Milan.