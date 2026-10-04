La sentencia de Briatore sobre el error que perjudicó a Colapinto: "No estuvimos..."

Colapinto, quien partió en el puesto 21 tras las penalizaciones, finalizó 13°.

Colapinto terminó en el puesto 13 en el GP de Bahréin.

"Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta; después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba pérdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad", se quejó el piloto de 23 años tras correrse el GP de Bahréin, que se corrió en Malasia debido a la guerra.

Alpine asumió el error que perjudicó a Colapinto

La cúpula de Alpine asumió colectivamente la responsabilidad del fallo estratégico sin señalar culpables individuales.

Alpine reconoció su error en un comunicado: "Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia".

La equivocación le costó caro a la estructura francesa en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.