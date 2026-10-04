Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, reconoció este domingo que la estrategia de la escudería que perjudicó al piloto argentino Franco Colapinto en el GP de Bahréin, no fue buena. También tuvo problemas el compañero del pilarense, Pierre Gasly.
La sentencia de Briatore sobre el error que perjudicó a Colapinto: "No estuvimos..."
Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, habló de la estrategia de la escudería que perjudicó al piloto argentino Franco Colapinto en el GP de Bahréin
La escudería se equivocó al hacer largar al argentino Franco Colapinto y al francés Pierre Gasly con neumáticos de piso seco sobre una pista húmeda.
Qué dijo Briatore sobre la estrategia de Alpine que perjudicó a Colapinto
“No ha sido el resultado que esperábamos hoy teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato. Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento; sin embargo, a la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas y no estuvimos a la altura como equipo”, afirmó.
Colapinto, quien partió en el puesto 21 tras las penalizaciones, finalizó 13°.
"Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta; después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba pérdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad", se quejó el piloto de 23 años tras correrse el GP de Bahréin, que se corrió en Malasia debido a la guerra.
Alpine asumió el error que perjudicó a Colapinto
La cúpula de Alpine asumió colectivamente la responsabilidad del fallo estratégico sin señalar culpables individuales.
Alpine reconoció su error en un comunicado: "Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia".
La equivocación le costó caro a la estructura francesa en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
En pocas palabras
- Briatore admitió error: El asesor de Alpine reconoció la mala estrategia que perjudicó a Franco Colapinto en el GP de Bahréin.
- Fallo estratégico: La escudería Alpine equivocó la elección de neumáticos para Colapinto y Gasly en pista húmeda.
- Consecuencias: El error de Alpine afectó la lucha por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores.