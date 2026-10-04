Un jubilado que cobra el haber mínimo se vio obligado a entregar a su perra Zoe en las puertas del reconocido refugio El Campito, dejando junto a la mascota un manuscrito que conmovió a miles de personas en redes sociales.
"La amo muchísimo, pero no la puedo mantener": la desgarradora carta de un jubilado al dejar a su perra en un refugio
Una desgarradora historia volvió a poner en evidencia el impacto de la crisis económica en el país. A continuación te contamos esta desgarradora historia
"Se llama Zoe. Nació el 01/01/15. Es hermosa y muy buena. Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a un monoambiente y el dueño no quiere perros. La tengo desde los 45 días de nacida. No la puedo tener ni mantener", se puede leer en la carta, la cual expone la dura encrucijada entre el costo de vida y la falta de viviendas que acepten animales.
Con profunda impotencia, el jubilado se despidió pidiendo el cuidado de su fiel compañera de nueve años: "La amo muchísimo, pero no puedo tenerla más. No sé si hago lo mejor, pero es lo único que se me ocurrió. Por favor les pido que la cuiden".
La respuesta del refugio El Campito y el debate por las "familias multiespecie"
Lejos de condenar el accionar del adulto mayor, los voluntarios de El Campito Refugio compartieron la carta en sus canales oficiales y lanzaron un emotivo llamado público para intentar localizar al dueño de Zoe y brindarle contención.
"No sabemos tu nombre pero queremos que sepas que no te juzgamos. Entendemos tu dolor y lo que debe ser sentir que no hay opciones. Sabemos lo que es ser jubilado 'con la mínima' y también que mucha gente pasa por la angustia de no ser aceptada en un alquiler por convivir con perros o gatos" expresaron desde el refugio El Campito.
Además, la entidad abrió un debate sobre el acceso a viviendas para quienes conviven con animales domésticos: “Convivir con otra especie no puede convertirse en un pasaporte a tener que ir a vivir a la calle al buscar un alquiler. La familia multiespecie tiene que ser un derecho para no pasar por esta indignidad”. Mientras buscan dar con el paradero del jubilado para asistirlo, Zoe permanece resguardada en el refugio a la espera de una solución.
En pocas palabras
- Jubilado abandonó a su perra: un hombre de la tercera edad se vio forzado a dejar a su mascota, Zoe, en un refugio debido a la crisis económica.
- Carta conmovedora: el hombre dejó una emotiva nota explicando su decisión, argumentando que no puede mantenerla y que su dueño de alquiler no permite animales.
- Refugio brinda apoyo: el Campito Refugio compartió la carta, se solidarizó con el hombre y abrió un debate sobre el derecho a alquilar conviviendo con mascotas.