"La amo muchísimo, pero no la puedo mantener": la desgarradora carta de un jubilado al dejar a su perra en un refugio

La respuesta del refugio El Campito y el debate por las "familias multiespecie"

Lejos de condenar el accionar del adulto mayor, los voluntarios de El Campito Refugio compartieron la carta en sus canales oficiales y lanzaron un emotivo llamado público para intentar localizar al dueño de Zoe y brindarle contención.

"No sabemos tu nombre pero queremos que sepas que no te juzgamos. Entendemos tu dolor y lo que debe ser sentir que no hay opciones. Sabemos lo que es ser jubilado 'con la mínima' y también que mucha gente pasa por la angustia de no ser aceptada en un alquiler por convivir con perros o gatos" expresaron desde el refugio El Campito.

El refugio El Campito busca al papá de Zoe para ayudarlo. Instagram @refugioelcampito

Además, la entidad abrió un debate sobre el acceso a viviendas para quienes conviven con animales domésticos: “Convivir con otra especie no puede convertirse en un pasaporte a tener que ir a vivir a la calle al buscar un alquiler. La familia multiespecie tiene que ser un derecho para no pasar por esta indignidad”. Mientras buscan dar con el paradero del jubilado para asistirlo, Zoe permanece resguardada en el refugio a la espera de una solución.