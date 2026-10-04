Inicio Ovación Fútbol Franco Mastantuono
Brilla en la Fiorentina

Mastantuono habló en su regreso a la Selección argentina después de quedarse sin Mundial: "Son duros conmigo"

El pésimo año que tuvo el Real Madrid provocó que Franco Mastantuono se quede sin Mundial; ahora el ex River recuperó la sonrisa en la Fiorentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Selección argentina.

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Selección argentina.

La temporada 2025/2026 del Real Madrid fue muy mala, al punto de que Franco Mastantuono no logró adaptarse al fútbol español y se quedó sin Mundial. Además, le informaron que Mourinho no lo iba a tener en cuenta, por lo que salió a la Fiorentina para sumar minutos y volver a ser la estrella que alguna vez brilló.

En la liga italiana recuperó el lugar que necesitaba y fue así como Lionel Scaloni lo volvió a tener en consideración para la Selección argentina.

El ex River ingresó en el segundo tiempo y convirtió a los 57 minutos en el Monumental, un escenario donde Mastantuono dio sus primeras pinceladas en Primera.

Franco Mastantuono convirti&oacute; con la Selecci&oacute;n argentina.

Franco Mastantuono convirtió con la Selección argentina.

Mastantuono habló en su regreso a la Selección argentina

Franco Mastantuono volvió a hablar con la prensa argentina luego del triunfo por 7 a 0 frente a Burkina Faso: "Muy contento de volver a ponerme la camiseta de Argentina. Es muy especial para mi".

"Me quedé afuera del Mundial, fue triste porque uno sueña con estar. Pensé que tenía que seguir trabajando para volver. Por suerte me tocó hacer un gol, así que muy contento", reflexionó el atacante de 19 años.

Luego se expresó sobre las expectativas que genera en los hinchas: "La gente es muy exigente conmigo y lo entiendo. Entiendo lo que se espera de mí. Desde los 16 años que entré a esta cancha se generó mucha expectativa".

"Me pone contento y espero afrontarla siempre, pero yo juego para mi, para mi equipo, no juego para lo que la gente pueda llegar a pensar de mí. Muchas veces son duros conmigo, pero trato de disfrutarlo. Me encanta poder estar en la selección con tanta gente de experiencia, que ellos me ayudan mucho a poder jugar al fútbol", concluyó el actual jugador de la Fiorentina.

Mastantuono est&aacute; en la lista de convocados para el &uacute;ltimo partido de Messi.

Mastantuono está en la lista de convocados para el último partido de Messi.

Franco Mastantuono estára en la despedida de Lionel Messi

La Selección argentina afrontará este martes a las 20 su tercer compromiso en la fecha FIFA y enfrentará a Benín, un encuentro con alta carga emotiva que marcará el adiós definitivo de Lionel Messi.

Luego de que el capitán albiceleste anunciara el fin de su ciclo internacional mediante un mensaje en redes sociales tras el Mundial 2026, la AFA organizó un merecido reconocimiento para el astro rosarino, quien saltará al campo por última vez para vivir su propio The Last Dance.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas