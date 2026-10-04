Mastantuono habló en su regreso a la Selección argentina después de quedarse sin Mundial: "Son duros conmigo"

Franco Mastantuono convirtió con la Selección argentina.

Mastantuono habló en su regreso a la Selección argentina

Franco Mastantuono volvió a hablar con la prensa argentina luego del triunfo por 7 a 0 frente a Burkina Faso: "Muy contento de volver a ponerme la camiseta de Argentina. Es muy especial para mi".

"Me quedé afuera del Mundial, fue triste porque uno sueña con estar. Pensé que tenía que seguir trabajando para volver. Por suerte me tocó hacer un gol, así que muy contento", reflexionó el atacante de 19 años.

Luego se expresó sobre las expectativas que genera en los hinchas: "La gente es muy exigente conmigo y lo entiendo. Entiendo lo que se espera de mí. Desde los 16 años que entré a esta cancha se generó mucha expectativa".

"Me pone contento y espero afrontarla siempre, pero yo juego para mi, para mi equipo, no juego para lo que la gente pueda llegar a pensar de mí. Muchas veces son duros conmigo, pero trato de disfrutarlo. Me encanta poder estar en la selección con tanta gente de experiencia, que ellos me ayudan mucho a poder jugar al fútbol", concluyó el actual jugador de la Fiorentina.

Mastantuono está en la lista de convocados para el último partido de Messi.

Franco Mastantuono estára en la despedida de Lionel Messi

La Selección argentina afrontará este martes a las 20 su tercer compromiso en la fecha FIFA y enfrentará a Benín, un encuentro con alta carga emotiva que marcará el adiós definitivo de Lionel Messi.

Luego de que el capitán albiceleste anunciara el fin de su ciclo internacional mediante un mensaje en redes sociales tras el Mundial 2026, la AFA organizó un merecido reconocimiento para el astro rosarino, quien saltará al campo por última vez para vivir su propio The Last Dance.