River echó a un jugador y ahora es figura. Así de tajante es la noticia. Se trata del volante Kevin Castaño, quien ahora es titular en el Atlético Mineiro, el equipo que se medirá con Boca en la final de la Copa Sudamericana.
Hay un jugador que River echó y que ahora es titular en el Atlético Mineiro, que se medirá con Boca en la final de la Copa Sudamericana.
River echó a un jugador y ahora es figura. Así de tajante es la noticia. Se trata del volante Kevin Castaño, quien ahora es titular en el Atlético Mineiro, el equipo que se medirá con Boca en la final de la Copa Sudamericana.
El 11 de agosto pasado el titular millonario, Stéfano Di Carlo, confirmó que Atlético Mineiro pagaría cinco millones de dólares por el 50% de los derechos económicos de Castaño. Sin embargo, el volante fue comprado por el elenco de Núñez por 15 millones de la misma moneda.
Castaño encontró continuidad en el conjunto de Belo Horizonte, algo que no tenía en el Millo. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez se ganó la titularidad en el mediocampo de Mineiro.
Castaño llegó a River en marzo de 2025, procedente del Krasnodar de Rusia.
Castaño jugó 45 partidos oficiales y no convirtió goles. Si bien el jugador de la selección colombiana se sumó a River de la mano del entonces DT Marcelo Gallardo, nunca convenció con su juego y perdió terreno en la consideración.
La llegada del DT Eduardo Coudet no cambió su situación. Hubo una reestructuración, por lo que la dirigencia separó del plantel a Castaño y a otros once futbolistas. Después de disputar el Mundial con su selección, el actual jugador del Mineiro no regresó a Buenos Aires y permaneció en Colombia, por lo que no estuvo en el famoso contenedor.
Castaño fue muy resistido por la gente en la entidad millonaria. Es más, los cuestionamientos pasaban por la enorme erogación de dinero que hizo el club y por los pocos resultados que dio el jugador de 26 años nacido en Itagüí, Antioquía, Colombia.
Lo cierto es que Castaño jugará ante el rival de toda la vida de River la final de la Sudamericana. Las cosas del fútbol.