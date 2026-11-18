Castaño llegó a River en marzo de 2025, procedente del Krasnodar de Rusia.

Castaño jugó 45 partidos oficiales y no convirtió goles. Si bien el jugador de la selección colombiana se sumó a River de la mano del entonces DT Marcelo Gallardo, nunca convenció con su juego y perdió terreno en la consideración.

La llegada del DT Eduardo Coudet no cambió su situación. Hubo una reestructuración, por lo que la dirigencia separó del plantel a Castaño y a otros once futbolistas. Después de disputar el Mundial con su selección, el actual jugador del Mineiro no regresó a Buenos Aires y permaneció en Colombia, por lo que no estuvo en el famoso contenedor.

Castaño fue muy resistido por la gente en la entidad millonaria. Es más, los cuestionamientos pasaban por la enorme erogación de dinero que hizo el club y por los pocos resultados que dio el jugador de 26 años nacido en Itagüí, Antioquía, Colombia.

Lo cierto es que Castaño jugará ante el rival de toda la vida de River la final de la Sudamericana. Las cosas del fútbol.