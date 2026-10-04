Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Godoy Cruz busca volver al triunfo ante Los Andes en el Gambarte: hora, TV y formaciones

Godoy Cruz buscará seguir con su ilusión de ascenso a la Liga Profesional, cuando reciba este domingo a Los Andes, por la fecha 32 de la Primera Nacional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Gastín Gil Romero será tiular en Godoy Cruz, que recibirá a Los Andes.

Gastín Gil Romero será tiular en Godoy Cruz, que recibirá a Los Andes.

Godoy Cruz buscará volver al triunfo, cuando reciba este domingo desde las 18 a Los Andes, en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 32 de la Primera Nacional. El Tomba viene de empatar 2 a 2 con Racing, en Córdoba -en un partido que tuvo incidentes-, y está cuarto en la Zona A (tiene los mismos puntos que Deportivo Morón, pero tiene menor diferencia de gol).

El encuentro será controlado por el árbitro Maximiliano Mascheroni, será emitido por Radio Nihuil y se podrá ver por la plataforma LPF Play.

El Tomba recibe a Los Andes.

El Tomba recibe a Los Andes.

Godoy Cruz llevaba cuatro triunfos consecutivos, pero empató con Racing de Córdoba en la jornada pasada, en condición de visitante. Sin embargo, está en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, ya que suma 53 unidades, producto de 15 triunfos, 8 empates y 8 derrotas.

El DT tombino, Pablo De Muner, no haría modificaciones en el equipo con relación al empate con el Racing cordobés.

Mientras que el elenco orientado por el ex arquero César Monasterio viene de vencer 2 a 1 a Deportivo Morón, de local. El Milrayitas está noveno con 40 puntos y por ahora está fuera de la zona de Reducido.

El Tomba va por un triunfo para mantener la ilusión de su ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Tras este cotejo le quedarán cuatro finales.

Las probables formaciones:

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Federico Milo; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Antonio Guerrero y Felipe Cairus; Martín Pino y Santiago Martínez. DT: Pablo De Muner.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro, Matías González; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal. DT: César Monasterio.

Estadio: Godoy Cruz.

Árbitro: Maximiliano Mascheroni.

Hora: 18.

TV: LPF Play.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas