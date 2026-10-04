Godoy Cruz busca volver al triunfo ante Los Andes en el Gambarte: hora, TV y formaciones

El DT tombino, Pablo De Muner, no haría modificaciones en el equipo con relación al empate con el Racing cordobés.

Mientras que el elenco orientado por el ex arquero César Monasterio viene de vencer 2 a 1 a Deportivo Morón, de local. El Milrayitas está noveno con 40 puntos y por ahora está fuera de la zona de Reducido.

El Tomba va por un triunfo para mantener la ilusión de su ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Tras este cotejo le quedarán cuatro finales.

Las probables formaciones:

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Federico Milo; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Antonio Guerrero y Felipe Cairus; Martín Pino y Santiago Martínez. DT: Pablo De Muner.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro, Matías González; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal. DT: César Monasterio.

Estadio: Godoy Cruz.

Árbitro: Maximiliano Mascheroni.

Hora: 18.

TV: LPF Play.