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Se refirió al interés del Millo

Prestianni habló sobre los rumores que lo vinculan a River: qué dijo sobre la camiseta que le dio Otamendi

El delantero de la Selección argentina Gianluca Prestianni se refirió a los rumores que lo vinculan a River. Habló de la camiseta del Millo que le regaló Otamendi

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Gianluca Prestianni marcó su primer gol con la camiseta de la Selección argentina.

Gianluca Prestianni marcó su primer gol con la camiseta de la Selección argentina.

Gianluca Prestianni habló sin pelos en la lengua. El delantero de la Selección argentina, quien marcó su primer gol en la Albiceleste, se refirió este sábado a los rumores que lo vinculan a River y a la camiseta del Millo que le regaló el defensor Nicolás Otamendi.

Tras la victoria de la Selección Argentina por 7 a 0 ante Burkina Faso, Prestianni habló de varios temas.

Prestianni recibe la felicitaci&oacute;n de Juli&aacute;n &Aacute;lvarez y de Facundo Medina tras el gol que marc&oacute; para la Selecci&oacute;n argentina.

Prestianni recibe la felicitación de Julián Álvarez y de Facundo Medina tras el gol que marcó para la Selección argentina.

Qué dijo Prestianni sobre la chance de jugar en River

"Tengo 20 años, estoy en Europa, pasando un momento muy bueno. Mi idea es seguir varios años más y seguir adaptándome allá. El día de mañana uno no sabe lo que puede pasar, pero ahora el foco está en Europa", comenzó diciendo el jugador del Benfica de Portugal.

Prestianni habló de la camiseta de River que le regaló Otamendi

Luego Prestianni se refirió a su ex compañero en el Benfica, el defensor Nicolás Otamendi, quien le regaló una camiseta de River.

"Le pedí que me guarde una remerita, que estaba muy buena", dijo el jugador albiceleste.

Prestianni se reunió con el experimentado defensor del elenco millonario en la antesala del inicio de la fecha FIFA y recibió la camiseta prometida. "Qué lindo volver a verte, viejito. Muchas gracias por la remerita. Tkm", dijo el joven extremo en sus redes sociales tras el encuentro.

Prestianni tuvo una buena labor en los partidos que el elenco nacional venció a Bolivia y a Burkina Faso (marcó un gol ante los africanos). El futbolista que se inició en Vélez Sarsfield y llegó a Benfica de Portugal en el 2024, es uno de los apuntados por el DT subcampeón del mundo Lionel Scaloni para encarar la renovación en el elenco albiceleste, junto a Franco Mastantuno, Nico Paz, Leonel Flores, entre otros. Este martes se rerirará Lionel Messi del equipo nacional y aparecerán varios pibes.

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