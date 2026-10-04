Prestianni habló sobre los rumores que lo vinculan a River: qué dijo sobre la camiseta que le dio Otamendi

Prestianni habló de la camiseta de River que le regaló Otamendi

Luego Prestianni se refirió a su ex compañero en el Benfica, el defensor Nicolás Otamendi, quien le regaló una camiseta de River.

"Le pedí que me guarde una remerita, que estaba muy buena", dijo el jugador albiceleste.

Prestianni se reunió con el experimentado defensor del elenco millonario en la antesala del inicio de la fecha FIFA y recibió la camiseta prometida. "Qué lindo volver a verte, viejito. Muchas gracias por la remerita. Tkm", dijo el joven extremo en sus redes sociales tras el encuentro.

Prestianni tuvo una buena labor en los partidos que el elenco nacional venció a Bolivia y a Burkina Faso (marcó un gol ante los africanos). El futbolista que se inició en Vélez Sarsfield y llegó a Benfica de Portugal en el 2024, es uno de los apuntados por el DT subcampeón del mundo Lionel Scaloni para encarar la renovación en el elenco albiceleste, junto a Franco Mastantuno, Nico Paz, Leonel Flores, entre otros. Este martes se rerirará Lionel Messi del equipo nacional y aparecerán varios pibes.