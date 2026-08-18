Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Mercado de pases

El llamado que sacude a Godoy Cruz: Racing negocia para quedarse con uno de sus jugadores

Godoy Cruz podría perder a uno de sus jugadores, que interesa en Racing. La oferta sería un préstamo con opción de compra

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El jugador perdió protagonismo en las últimas semanas.

El jugador perdió protagonismo en las últimas semanas.

.Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

El mercado de pases del fútbol argentino siempre se caracteriza por giros inesperados y negociaciones que se manejan bajo un estricto hermetismo. En las últimas horas, una noticia ha comenzado a tomar fuerza al conocerse que Racing ha iniciado gestiones formales para intentar sumar a una de las piezas de Godoy Cruz.

La dirigencia de la Academia, que busca reforzar imperiosamente la última línea para encarar los próximos desafíos competitivos, puso los ojos en el marcador central Mateo Mendoza, quien viene coqueteando con salir del Tomba hace un tiempo.

Sin lugar en el Tomba, Mendoza dar&iacute;a el salto a Racing.&nbsp;

Sin lugar en el Tomba, Mendoza daría el salto a Racing.

Mateo Mendoza interesa en Racing y podría dejar Godoy Cruz

La propuesta que llegó a las oficinas de Godoy Cruz consiste en una oferta de préstamo con opción de compra, según trascendió recientemente.

Para la dirigencia del Expreso, la situación presenta un dilema. Por un lado, la posibilidad de ingresos económicos a futuro a través de una opción de compra es tentadora.

Por el otro, y pese a que su calidad y cantidad de minutos han disminuido, se sabe que Mendoza ha sido un futbolista importante dentro de la línea defensiva del club.

La oferta presentada ser&iacute;a un pr&eacute;stamo con opci&oacute;n de compra.&nbsp;

La oferta presentada sería un préstamo con opción de compra.

Mendoza actualmente es el cuarto central para el cuerpo técnico de Godoy Cruz y perdió protagonismo en las últimas semanas: lleva cinco partidos consecutivos sin sumar minutos y en cuatro de ellos ni siquiera fue convocado.

En lo que va de la temporada, Mendoza disputó 5.339 minutos distribuidos en 70 partidos oficiales. Si bien todavía registró asistencias, marcó cinco goles, se destacó por su intensidad defensiva y firmeza en los duelos individuales, que lo llevaron a estar bajo la lupa de varios equipos.

La seguidilla que viene para el Tomba

  • Fecha 26: vs Acassuso - viernes 21/08 a las 15 (de visitante)
  • Fecha 21 (partido pendiente) vs Deportivo Madryn - martes 25/8 a las 19 (V)
  • Fecha 27: vs San Telmo - domingo 30/08 a las 18 (Feliciano Gambarte)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas