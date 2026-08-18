El llamado que sacude a Godoy Cruz: Racing negocia para quedarse con uno de sus jugadores

#Racing negocia formalmente por Mateo Mendoza.



Hay propuesta a #GodoyCruz para sumar al marcador central a préstamo con opción de compra pic.twitter.com/vRcSwfcHwn — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 17, 2026

Para la dirigencia del Expreso, la situación presenta un dilema. Por un lado, la posibilidad de ingresos económicos a futuro a través de una opción de compra es tentadora.

Por el otro, y pese a que su calidad y cantidad de minutos han disminuido, se sabe que Mendoza ha sido un futbolista importante dentro de la línea defensiva del club.

La oferta presentada sería un préstamo con opción de compra.

Mendoza actualmente es el cuarto central para el cuerpo técnico de Godoy Cruz y perdió protagonismo en las últimas semanas: lleva cinco partidos consecutivos sin sumar minutos y en cuatro de ellos ni siquiera fue convocado.

En lo que va de la temporada, Mendoza disputó 5.339 minutos distribuidos en 70 partidos oficiales. Si bien todavía registró asistencias, marcó cinco goles, se destacó por su intensidad defensiva y firmeza en los duelos individuales, que lo llevaron a estar bajo la lupa de varios equipos.

La seguidilla que viene para el Tomba