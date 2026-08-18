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La decisión de Alpine que beneficiará a Franco Colapinto de cara al GP de Países Bajos

Alpine implementará evoluciones en el monoplaza A526 con el objetivo que Franco Colapinto y Pierre Gasly se acomoden más arriba en la tabla de posiciones

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto tiene la esperanza de volver a sumar puntos para Alpine.

Franco Colapinto tiene la esperanza de volver a sumar puntos para Alpine.

El reinicio de la actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos llega con obligaciones marcadas para Alpine, por lo que Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán que buscar recortar distancias en el Campeonato de Constructores luego de haber sido superado por Racing Bulls en la tabla general justo antes del receso estival.

Impulsados por la necesidad de escalar posiciones en la zona media de la grilla, la estructura francesa confirmó que introducirá una serie de modificaciones técnicas en el chasis A526 para encarar el desafío en la pista neerlandesa con un ritmo más competitivo.

Colapinto, Gasly y Briatore saltar&aacute;n al ruedo a partir del viernes.

Colapinto, Gasly y Briatore saltarán al ruedo a partir del viernes.

Colapinto y Gasly buscan dar pelea por el quinto puerto en el Campeonato de Constructores

El tramo previo a las vacaciones configuró un escenario de extrema paridad donde Racing Bulls logró adueñarse del quinto escalón del certamen con un acumulado de 66 unidades, desplazando a Alpine a la sexta ubicación con 61 puntos. Bastante más atrás en el clasificador aparece Haas, que ostenta la séptima colocación con 21 dígitos.

Lograr una mejor figuración al cierre de la temporada no solo resulta relevante desde lo deportivo, sino que incide de manera directa en el aspecto financiero del equipo, dado que el lugar final establece el porcentaje en el reparto económico que percibe cada escudería.

A su vez, este posicionamiento define dos cuestiones clave para la planificación del próximo año: la cantidad de horas legales que la fábrica puede destinar al desarrollo aerodinámico en el túnel de viento y la distribución de los boxes a lo largo del pit lane para la siguiente campaña.

Así está la tabla de posiciones del campeonato de constructores:

  • Mercedes: 379.
  • Ferrari: 307.
  • McLaren: 220.
  • Red Bull: 177.
  • Racing Bulls: 66.
  • Alpine: 61.
  • Haas: 21.
  • Audi: 12.
  • Williams: 11.
  • Aston Martin: 1.
  • Cadillac: 0.
Steve Nielsen est&aacute; planificando la segunda mitad del a&ntilde;o para Colapinto y Gasly.

Steve Nielsen está planificando la segunda mitad del año para Colapinto y Gasly.

Las palabras de Steve Nielsen y la despedida de Zandvoort

En el marco de un evento histórico que significará la antesala del retiro de Zandvoort del calendario oficial a partir de 2027, la cúpula técnica de Enstone confía en el paquete de actualizaciones.

Al respecto, el director general Steve Nielsen expresó: "Tenemos algunas mejoras disponibles este fin de semana, que probaremos en la práctica antes de la clasificación Sprint. El plan es continuar trayendo nuevas piezas cuando sea posible y confiamos en que serán suficientes para mantenernos en la pelea por sumar la mayor cantidad de puntos".

El directivo remarcó que la extrema igualdad del campeonato exige aprovechar cada avance, luego de un receso estival que la escudería utilizó para realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones y procesar los datos recolectados durante la primera mitad del año.

El desafío será doblemente exigente ya que el evento albergará el primer formato Sprint en la historia del circuito neerlandés. Esta modalidad otorgará a las escuderías una única sesión de entrenamientos libres previa a la clasificación Sprint del viernes, obligando a ajustar los autos y comprobar la efectividad de los componentes a contrarreloj.

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