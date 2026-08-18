La decisión de Alpine que beneficiará a Franco Colapinto de cara al GP de Países Bajos

Lograr una mejor figuración al cierre de la temporada no solo resulta relevante desde lo deportivo, sino que incide de manera directa en el aspecto financiero del equipo, dado que el lugar final establece el porcentaje en el reparto económico que percibe cada escudería.

A su vez, este posicionamiento define dos cuestiones clave para la planificación del próximo año: la cantidad de horas legales que la fábrica puede destinar al desarrollo aerodinámico en el túnel de viento y la distribución de los boxes a lo largo del pit lane para la siguiente campaña.

Así está la tabla de posiciones del campeonato de constructores:

Mercedes: 379.

Ferrari: 307.

McLaren: 220.

Red Bull: 177.

Racing Bulls: 66.

Alpine: 61.

Haas: 21.

Audi: 12.

Williams: 11.

Aston Martin: 1.

Cadillac: 0.

Steve Nielsen está planificando la segunda mitad del año para Colapinto y Gasly.

Las palabras de Steve Nielsen y la despedida de Zandvoort

En el marco de un evento histórico que significará la antesala del retiro de Zandvoort del calendario oficial a partir de 2027, la cúpula técnica de Enstone confía en el paquete de actualizaciones.

Al respecto, el director general Steve Nielsen expresó: "Tenemos algunas mejoras disponibles este fin de semana, que probaremos en la práctica antes de la clasificación Sprint. El plan es continuar trayendo nuevas piezas cuando sea posible y confiamos en que serán suficientes para mantenernos en la pelea por sumar la mayor cantidad de puntos".

El directivo remarcó que la extrema igualdad del campeonato exige aprovechar cada avance, luego de un receso estival que la escudería utilizó para realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones y procesar los datos recolectados durante la primera mitad del año.

El desafío será doblemente exigente ya que el evento albergará el primer formato Sprint en la historia del circuito neerlandés. Esta modalidad otorgará a las escuderías una única sesión de entrenamientos libres previa a la clasificación Sprint del viernes, obligando a ajustar los autos y comprobar la efectividad de los componentes a contrarreloj.