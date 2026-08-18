Agustín Módica no para de hacer goles en Gimnasia y Esgrima y es el goleador del Clausura

"El equipo pudo realizar un buen partido, y lo más importante fue que logramos el triunfo. Para nosotros es muy importante ganar", arrancó diciendo el goleador, tras el triunfo ante Talleres de Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie.

"Estamos contentos por este gran momento que estamos viviendo. Ojalá sigamos por este buen camino, el equipo tiene mucha confianza.", agregó el ex Rosario Central.

Con respecto al objetivo que tiene el equipo, el goleador, admitió: "Estamos para pelear arriba, es lo que nos propusimos, quermos clasificar al octogonal y, por qué no, soñar con poder jugar una copa internacional. Tenemos un buen equipo y un gran grupo que da pelea en todos los partidos".

Agustín Módica opinó del Monito Vargas

Agustín Módica habló de la llegada de Matías Vargas, que jugó algunos minutos en su estreno en el equipo que dirige Darío Franco. "Es un jugador que tiene mucha jerarquía, nos va ayudar muchísimo a nosotros, estamos muy contentos con su llegada", opinó.

Los cinco goles de Agustín Módica en este Torneo Clausura