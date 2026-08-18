Agustín Módica no para de hacer goles en Gimnasia y Esgrima y es el goleador del Clausura

Agustín Módica, es la carta ganadora que tiene Gimnasia y Esgrima. Ante Talleres marcó por duplicado en el estadio Víctor Legrotaglie y ya suma tres encuentros convirtirtiendo para el Lobo de local, en este Torneo Clausura 2026.
Agustín Módica, con su doblete ante Talleres, se convirtió en el máximo goleador del Torneo Clausura. El delantero lleva cinco goles, marcó su segundo doblete seguido de local
Agustín Módica, es la carta ganadora que tiene Gimnasia y Esgrima. Ante Talleres marcó por duplicado en el estadio Víctor Legrotaglie y ya suma tres encuentros convirtirtiendo para el Lobo de local, en este Torneo Clausura 2026.
Ante el equipo de Jorge Sampaoli, Módica marcó el primer tanto de penal y, el segundo, se dio producto de una gran definición.
El Pichi le había convertido a Central Córdoba, en el debut como local; también a Unión le marcó dos goles en el Víctor Legrotaglie. En total, lleva cinco tantos en las primeras cinco fechas de este certamen. Con estas 5 conquistas, ya son nueve goles que hizo desde que llegó al Lobo.
"El equipo pudo realizar un buen partido, y lo más importante fue que logramos el triunfo. Para nosotros es muy importante ganar", arrancó diciendo el goleador, tras el triunfo ante Talleres de Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie.
"Estamos contentos por este gran momento que estamos viviendo. Ojalá sigamos por este buen camino, el equipo tiene mucha confianza.", agregó el ex Rosario Central.
Con respecto al objetivo que tiene el equipo, el goleador, admitió: "Estamos para pelear arriba, es lo que nos propusimos, quermos clasificar al octogonal y, por qué no, soñar con poder jugar una copa internacional. Tenemos un buen equipo y un gran grupo que da pelea en todos los partidos".
Agustín Módica habló de la llegada de Matías Vargas, que jugó algunos minutos en su estreno en el equipo que dirige Darío Franco. "Es un jugador que tiene mucha jerarquía, nos va ayudar muchísimo a nosotros, estamos muy contentos con su llegada", opinó.