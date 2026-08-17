Con una gran producción futbolística, Gimnasia y Esgrima le ganó a Talleres y sigue invicto de local

El Monito Vargas, el último refuerzo mensana, jugó los últimos nueve minutos.

A los 36' del complemento el arquero albiazul Ezequiel Unsain le atajó un penal a Facundo Lencioni.

Los dos equipos terminaron con diez jugadores. A los 22’ del complemento se fueron expulsados Juan Franco en el Lobo y Román Riquelme, en la T.

El Lobo, dirigido por Darío Franco, venía de caer 1 a 0 ante Instituto, en Córdoba y asi prolongó su racha positiva en condición de local, ya que está invicto en el Legrotaglie en este certamen.

Agustín Módica marcó un doblete para Gimnasia y Esgrima. Gran triunfo del Lobo. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El delantero, goleador del equipo y del torneo, marcó el primer de penal. Y el segundo lo anotó después de una gran definición, tras la asistencia de Tomás O'Connor.

El arquero de Gimnasia y Esgrima Lautaro Petruchi llegó a los 100 partidos con la camiseta del Lobo. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El Lobo se puso arriba en el marcador tras una infracción que Fattori le cometió a Luciano Cingolani por Fattori y Módica lo cambió por gol con un penal.

El segundo vino con una gran definición del Tano Módica, la carta ganadora del Lobo.

El Blanquinegro con el tercer gol liquidó el partido y volvió a sumar de a tres en este Torneo Clausura.

Con esta victoria se ubica cuarto en el Grupo A con 9 puntos y está a 3 del líder Instituto.

El Lobo del Parque sumó tres puntos importantes en el torneo que le sirven para la tabla acumulada, llegó a los 28 puntos en la anual.

El Lobo ganó en el Legrotaglie. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Gran racha de Gimnasia y Esrgima en el estadio Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima metió su tercera victoria seguida de local en este torneo.

Las victorias fueron frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (1 a 0), Unión (2-0) y Talleres (3-1).

Además fue la sexta victoria seguida en su estadio en el año. Todas fueron con Darío Franco como entrenador del Lobo.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Por la 6ta fecha, Gimnasia y Esgrima visitará al Lobo Platense. Será el próximo sábado a las 16.