Con una gran producción futbolística, Gimnasia y Esgrima le ganó a Talleres y sigue invicto de local

Con una gran producción futbolística, Gimnasia y Esgrima le ganó 3 a 1 a Talleres de Córdoba este lunes en el estadio Víctor Legrotaglie en el marco de la 5ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima fue superior a Talleres de Córdoba y le ganó este lunes en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 5ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura
Con una gran producción futbolística, Gimnasia y Esgrima le ganó 3 a 1 a Talleres de Córdoba este lunes en el estadio Víctor Legrotaglie en el marco de la 5ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Agustín Módica a los 8’ del primer tiempo abrió el marcador para el Lobo y a los 19’ de esa misma etapa anotó el segundo. A los 5' del complemento aumentó la cuenta Luciano Cingolani. Valentín Dávila descontó a los 40' del complemento para Talleres.
El Lobo con una gran producción futbolística ganó el partido de manera justificada.
El Monito Vargas, el último refuerzo mensana, jugó los últimos nueve minutos.
A los 36' del complemento el arquero albiazul Ezequiel Unsain le atajó un penal a Facundo Lencioni.
Los dos equipos terminaron con diez jugadores. A los 22’ del complemento se fueron expulsados Juan Franco en el Lobo y Román Riquelme, en la T.
El Lobo, dirigido por Darío Franco, venía de caer 1 a 0 ante Instituto, en Córdoba y asi prolongó su racha positiva en condición de local, ya que está invicto en el Legrotaglie en este certamen.
El delantero, goleador del equipo y del torneo, marcó el primer de penal. Y el segundo lo anotó después de una gran definición, tras la asistencia de Tomás O'Connor.
El Lobo se puso arriba en el marcador tras una infracción que Fattori le cometió a Luciano Cingolani por Fattori y Módica lo cambió por gol con un penal.
El segundo vino con una gran definición del Tano Módica, la carta ganadora del Lobo.
El Blanquinegro con el tercer gol liquidó el partido y volvió a sumar de a tres en este Torneo Clausura.
Con esta victoria se ubica cuarto en el Grupo A con 9 puntos y está a 3 del líder Instituto.
El Lobo del Parque sumó tres puntos importantes en el torneo que le sirven para la tabla acumulada, llegó a los 28 puntos en la anual.
Gimnasia y Esgrima metió su tercera victoria seguida de local en este torneo.
Las victorias fueron frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (1 a 0), Unión (2-0) y Talleres (3-1).
Además fue la sexta victoria seguida en su estadio en el año. Todas fueron con Darío Franco como entrenador del Lobo.
Por la 6ta fecha, Gimnasia y Esgrima visitará al Lobo Platense. Será el próximo sábado a las 16.