Independiente Rivadavia le gana 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata con gol de Elordi en el primer tiempo

El partido

Apenas iniciado el juego, Silva Torrejón se mandó por izquierda hasta la línea de fondo de la Lepra y ganó un córner antes del minutos de juego.

Pronto contestó el local (3') con una guapeada de Matías Fernández, que juntó a tres defensores, que atinaron a sacarla por la línea de fondo.

Matías Fernández estuvo intratable para la zaga Tripera. Foto: Nicolás Ríos- Diario UNO

GOL INDEPENDIENTE: A los 6' el ataque de Independiente se abrió a la izquierda, y permitió el ingreso de Juan Manuel Elordi, que a la carrera, y desde un ángulo muy cerrado sometió a Insfran.

Tres minutos después, la recuperación de una pelota en media cancha casi terminó en gol de maxi Salas, que remató cruzado y se fue apenas ancha. La Lepra presiona la salida y mantiene viva la ofensiva.

A los 15' Todo Gimnasia pidió penal. pelota profunda para Nacho Fernández, que choca contra Bolcato, que llega primero y se queda con la pelota.

Pasado el cuarto de hora inicial, Independiente se replegó un poco y cedió el balón. Pero esperó ordenado y achicando espacios, apostando a la salida de contra. Precisamente a los 21' un pelotazo largo y vertical desde el fondo, le llegó a Fabrizio Sartori, que remató a las manos de Insfran.