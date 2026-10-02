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Torneo Clausura

Independiente Rivadavia le gana 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata con gol de Elordi en el primer tiempo

Independiente Rivadavia busca ante Gimnasia y Esgrima La Plata seguir sumando, tanto en el Torneo Clausura, como en la Tabla Anual

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Elordi lo hizo. El puntero se mandó por su banda y cruzó el disparo para abrrir la cuenta para Independiente Rivadavia.

Elordi lo hizo. El puntero se mandó por su banda y cruzó el disparo para abrrir la cuenta para Independiente Rivadavia.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Independiente Rivadavia recibe la visita de un rival directo en su lucha dentro de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Bautista Gargantini, por la undécima fecha del segundo certamen de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

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El árbitro encargado de impartir justicia es Bryan Ferreyra, quien en el VAR estará acompañado de Lucas Novelli. Los asistentes en campo serán: Damián Espinoza (1), Gisella Bosso (2) y Pablo Núñez (cuarto).

El partido

Apenas iniciado el juego, Silva Torrejón se mandó por izquierda hasta la línea de fondo de la Lepra y ganó un córner antes del minutos de juego.

Pronto contestó el local (3') con una guapeada de Matías Fernández, que juntó a tres defensores, que atinaron a sacarla por la línea de fondo.

Mat&iacute;as Fern&aacute;ndez estuvo intratable para la zaga Tripera.

Matías Fernández estuvo intratable para la zaga Tripera.

GOL INDEPENDIENTE: A los 6' el ataque de Independiente se abrió a la izquierda, y permitió el ingreso de Juan Manuel Elordi, que a la carrera, y desde un ángulo muy cerrado sometió a Insfran.

Tres minutos después, la recuperación de una pelota en media cancha casi terminó en gol de maxi Salas, que remató cruzado y se fue apenas ancha. La Lepra presiona la salida y mantiene viva la ofensiva.

A los 15' Todo Gimnasia pidió penal. pelota profunda para Nacho Fernández, que choca contra Bolcato, que llega primero y se queda con la pelota.

Pasado el cuarto de hora inicial, Independiente se replegó un poco y cedió el balón. Pero esperó ordenado y achicando espacios, apostando a la salida de contra. Precisamente a los 21' un pelotazo largo y vertical desde el fondo, le llegó a Fabrizio Sartori, que remató a las manos de Insfran.

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