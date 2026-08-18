"Uno siempre sueña con estar en River": Matías Gallardo, hijo de Marcelo, brilla en Instituto

"Hoy estoy muy bien en Instituto y quiero disfrutar este momento", explicó el jugador que ha disputado 22 partidos en Instituto, convirtiéndo un gol.

"Siempre voy a estar agradecido a River, fueron muchos los años en los que estuve ahí. Mi viejo estuvo mucho tiempo en el club y tengo muchos recuerdos de River, a pesar de haberme ido", continuó analizando.

Para cerrar, se refirió a un referente futbolístico que tiene: "Un futbolista que siempre me gustó fue Exequiel Palacios, lo tenía cerca cuando estaba de alcanzapelotas y me asombraba mucho al verlo".

Los números de Matías Gallardo frente a Central Córdoba

Por la fecha 5 de la Liga Profesional Instituto visitó a Central Córdoba en el triunfo por 1 a 0, lo que le permitió estar primero del Grupo A con 12 puntos y los números del hijo del Muñeco fueron implecables:

El ex jugador de River está teniendo un nivel superlativo.