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"Uno siempre sueña con estar en River": Matías Gallardo, hijo de Marcelo, brilla en Instituto

Hizo todas las inferiores en River y hasta alcanzó a jugar en la Reserva, pero no logró debutar en Primera; tiene deseos de regresar en un futuro

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Matías Gallardo sueña con regresar a River.

Matías Gallardo sueña con regresar a River.

Matías Gallardo es categoría 2003, tiene 22 años y juega como mediocampista en Instituto, club al que llegó después de hacer inferiores en River. En el Millo llegó a debutar en Reserva, pero no pudo hacerlo en Primera, por lo que tiene una materia pendiente con el equipo y con su propia historia.

Antes de llegar al equipo cordobés y después de salir del conjunto de Núñez jugó en el segundo equipo de Atlanta United durante dos años, hasta que a principios regresó al fútbol argentino con el sueño latente de defender a la Banda.

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Matías y Marcelo Gallardo coincidieron en River; el ex entrenador no lo subió a Primera.

"Uno siempre sueña con estar en River"

En diálogo con DSpors Matías Gallardo fue consultado sobre un posible regreso al Millonario y el mediocampista no pudo ocultar su entuasiasmo con una posible vuelta: "Soy de vivir y disfrutar el día a día, lógicamente que uno siempre sueña estar en River, es un club que significa mucho".

"Hoy estoy muy bien en Instituto y quiero disfrutar este momento", explicó el jugador que ha disputado 22 partidos en Instituto, convirtiéndo un gol.

"Siempre voy a estar agradecido a River, fueron muchos los años en los que estuve ahí. Mi viejo estuvo mucho tiempo en el club y tengo muchos recuerdos de River, a pesar de haberme ido", continuó analizando.

Para cerrar, se refirió a un referente futbolístico que tiene: "Un futbolista que siempre me gustó fue Exequiel Palacios, lo tenía cerca cuando estaba de alcanzapelotas y me asombraba mucho al verlo".

Los números de Matías Gallardo frente a Central Córdoba

Por la fecha 5 de la Liga Profesional Instituto visitó a Central Córdoba en el triunfo por 1 a 0, lo que le permitió estar primero del Grupo A con 12 puntos y los números del hijo del Muñeco fueron implecables:

El ex jugador de River est&aacute; teniendo un nivel superlativo.

El ex jugador de River está teniendo un nivel superlativo.

  • Líder en pases precisos: 45.
  • Líder en recuperaciones 9.
  • Líder en quites: 4.
  • Líder en toques de pelota: 73.
  • 2º en duelos ganados: 11/15.
  • No cometió infracciones.

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