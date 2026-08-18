"Uno siempre sueña con estar en River": Matías Gallardo, hijo de Marcelo, brilla en Instituto

Hizo todas las inferiores en River y hasta alcanzó a jugar en la Reserva, pero no logró debutar en Primera; tiene deseos de regresar en un futuro
Antes de llegar al equipo cordobés y después de salir del conjunto de Núñez jugó en el segundo equipo de Atlanta United durante dos años, hasta que a principios regresó al fútbol argentino con el sueño latente de defender a la Banda.
En diálogo con DSpors Matías Gallardo fue consultado sobre un posible regreso al Millonario y el mediocampista no pudo ocultar su entuasiasmo con una posible vuelta: "Soy de vivir y disfrutar el día a día, lógicamente que uno siempre sueña estar en River, es un club que significa mucho".
"Hoy estoy muy bien en Instituto y quiero disfrutar este momento", explicó el jugador que ha disputado 22 partidos en Instituto, convirtiéndo un gol.
"Siempre voy a estar agradecido a River, fueron muchos los años en los que estuve ahí. Mi viejo estuvo mucho tiempo en el club y tengo muchos recuerdos de River, a pesar de haberme ido", continuó analizando.
Para cerrar, se refirió a un referente futbolístico que tiene: "Un futbolista que siempre me gustó fue Exequiel Palacios, lo tenía cerca cuando estaba de alcanzapelotas y me asombraba mucho al verlo".
Por la fecha 5 de la Liga Profesional Instituto visitó a Central Córdoba en el triunfo por 1 a 0, lo que le permitió estar primero del Grupo A con 12 puntos y los números del hijo del Muñeco fueron implecables: