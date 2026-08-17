El mensaje de Jadson Viera a los hinchas de Independiente: "No vengo con excusas"

“Entendemos el momento en el que llegamos y del tiempo que tenemos para trabajar. Venimos por todo, con nuestra energía para el día a día”, sumó Jadson Viera antes de su primera práctica al frente de Independiente.

Sobre la idea de juego que intentará plasmar, reveló: “El plantel me da para proponer mi idea. Vamos a intentar salidas elaboradas pero también sabemos que hay momentos en el partido”.

“Todos los jugadores son importantes para mí, es un momento de unión total. En cada partido nos jugamos mucho” Independiente es un club ganador y por eso te demanda", sumó Viera.

Con respecto a la magnitud del club al que arribó, contó: “Estoy convencido de estar acá en Independiente, con la inmensidad de lo que es el club”.

Por último, dando detalles de su contrato y de su deseo de cara a lo que queda del semestre: “No quise poner nada a futuro en el contrato porque me lo quiero ganar en el día a día. Mi idea es ganarme la continuidad en estos 12 partidos”.