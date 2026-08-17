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El mensaje de Jadson Viera a los hinchas de Independiente: "No vengo con excusas"

Jadson Viera encabezará este martes su primera práctica como DT de Independiente. Su mensaje a los hinchas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Jadson Viera habló antes de su primer entrenamiento como DT de Independiente.

Jadson Viera habló antes de su primer entrenamiento como DT de Independiente.

Jadson Viera se prepara para comenzar su nuevo ciclo como director técnico de Independiente. Tras la gran victoria del Rojo ante Lanús por 3-1, durante la jornada de este lunes, el brasilero nacionalizado uruguayo se presentará al frente del plantel este martes por la mañana.

En la previa de su primera práctica al frente del plantel profesional, el entrenador fue contundente a la hora de expresar sus emociones ante el desafío de dirigir a uno de los denominados grandes en el fútbol argentino.

La palabra del DT de Independiente

En su charla ante los micrófonos de Radio La Red, el flamante DT del Rojo manifestó: “No vengo con excusas de nada. Tengo un plantel limitado en algunas posiciones, sí, pero vengo con todo con los partidos que hay”.

“Entendemos el momento en el que llegamos y del tiempo que tenemos para trabajar. Venimos por todo, con nuestra energía para el día a día”, sumó Jadson Viera antes de su primera práctica al frente de Independiente.

Sobre la idea de juego que intentará plasmar, reveló: “El plantel me da para proponer mi idea. Vamos a intentar salidas elaboradas pero también sabemos que hay momentos en el partido”.

“Todos los jugadores son importantes para mí, es un momento de unión total. En cada partido nos jugamos mucho” Independiente es un club ganador y por eso te demanda", sumó Viera.

Con respecto a la magnitud del club al que arribó, contó: “Estoy convencido de estar acá en Independiente, con la inmensidad de lo que es el club”.

Por último, dando detalles de su contrato y de su deseo de cara a lo que queda del semestre: “No quise poner nada a futuro en el contrato porque me lo quiero ganar en el día a día. Mi idea es ganarme la continuidad en estos 12 partidos”.

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