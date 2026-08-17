Ante Fluminense, Independiente Rivadavia busca meterse entre los ocho mejores del continente

Con el objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos del continente, Alfredo Berti termina de definir el equipo que saldrá desde el primer minuto al verde césped.

José Florentín, quien se perdió la ida por acumulación de amarillas, está disponible y retornaría a la titularidad en el Malvinas Argentinas.

Gonzalo Ríos, quien fue de la partida ante Belgrano el último sábado, se metería en el 11 inicial en lugar de un Leonard Costa que retrocedería a la zaga ocupando el puesto de Iván Villalba.

Independiente Rivadavia cerrará la serie ante Fluminense en el Malvinas Argentinas.

Fluminense, por su parte, llegó a Mendoza con el envión de haber vuelto al triunfo en el Brasileiraro. Por la fecha 23 del torneo local, le dio vuelta el partido a Palmeiras, a quien venció 3-2 de forma agónica.

Con cambio de DT, tras la salida de Luis Zubeldía, el Tricolor buscará seguir con vida en una Copa Libertadores en la que sufrió más de lo esperado para pasar en la fase de grupos (fue escolta de la Lepra en el Grupo C).

Probables formaciones