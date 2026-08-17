Ante Fluminense, Independiente Rivadavia busca meterse entre los ocho mejores del continente

Este martes, desde las 19, Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense en el marco de la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el empate 0-0 en el Maracaná, la serie se cerrará en el Malvinas Argentinas.
Independiente Rivadavia recibe a Fluminense por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana
Este martes, desde las 19, Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense en el marco de la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el empate 0-0 en el Maracaná, la serie se cerrará en el Malvinas Argentinas.
Andrés Rojas, de Colombia, será el árbitro encargado de impartir justicia en tierras mendocinas. Su compatriota Leonard Mosquera estará en el VAR. Por Radio Nihuil, en vivo, podrás seguir la previa, el duelo y el post.
Independiente Rivadavia se encuentra en la antesala de uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol mendocino. Este martes, desde las 19, recibirá a Fluminense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Con el objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos del continente, Alfredo Berti termina de definir el equipo que saldrá desde el primer minuto al verde césped.
José Florentín, quien se perdió la ida por acumulación de amarillas, está disponible y retornaría a la titularidad en el Malvinas Argentinas.
Gonzalo Ríos, quien fue de la partida ante Belgrano el último sábado, se metería en el 11 inicial en lugar de un Leonard Costa que retrocedería a la zaga ocupando el puesto de Iván Villalba.
Fluminense, por su parte, llegó a Mendoza con el envión de haber vuelto al triunfo en el Brasileiraro. Por la fecha 23 del torneo local, le dio vuelta el partido a Palmeiras, a quien venció 3-2 de forma agónica.
Con cambio de DT, tras la salida de Luis Zubeldía, el Tricolor buscará seguir con vida en una Copa Libertadores en la que sufrió más de lo esperado para pasar en la fase de grupos (fue escolta de la Lepra en el Grupo C).