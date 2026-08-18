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Al hospital

Internaron a un entrenador que enfrentó a Argentina en el Mundial tras la pelea entre sus dos esposas

El DT no lo soportó: sus dos esposas protagonizaron un violento enfrentamiento en un bar y el entrenador mundialista terminó en el hospital

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El DT de Egipto es nuevamente noticia.

El DT de Egipto es nuevamente noticia.

Una insólita y violenta situación extradeportiva sacudió por completo al ambiente del fútbol africano en las últimas horas. El reconocido entrenador de Egipto, Hossam Hassan, quien enfrentó a la Selección argentina en el último Mundial, debió ser ingresado de urgencia a una clínica médica tras sufrir un severo desvanecimiento durante un altercado protagonizado por sus dos esposas.

El lamentable suceso tuvo lugar en un reconocido bar, donde el director técnico compartía la mesa con ambas mujeres. Lo que comenzó como un intercambio de reproches a elevados tonos de voz escaló rápidamente hacia un escenario de agresión física, con proyectiles improvisados y golpes de puño.

Egipto enfrent&oacute; a la Selecci&oacute;n argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Egipto enfrentó a la Selección argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo.

De los gritos al desmayo: cómo se desencadenó el tenso episodio en el bar

Frente al descontrolado ambiente, los empleados del recinto debieron actuar con celeridad para interponerse y lograr distanciar a las involucradas. Fue precisamente en medio de ese pico de angustia y desorden cuando el ex futbolista perdió el conocimiento, presuntamente abatido por una crisis nerviosa ante la magnitud del acontecimiento.

Pese a que las razones que detonaron el cruce aún no han sido esclarecidas, la gravedad del altercado motivó la rápida presencia de los efectivos policiales en el lugar. Sin embargo, y a pesar de la intervención de las fuerzas de seguridad, ninguna de las dos partes optó por radicar una denuncia formal ante los organismos judiciales.

Lejos de archivarse tras la atención médica otorgada al estratega, la polémica sumó nuevos capítulos en el plano digital y mediático. Diversos familiares e integrantes del entorno cercano de ambas mujeres continuaron la disputa en medios de comunicación locales y redes sociales, cruzando acusaciones públicas y responsabilizándose mutuamente por lo acontecido.

El entrenador tuvo que ser hospitalizado.

El entrenador tuvo que ser hospitalizado.

El impacto de una figura histórica ligada al reciente Mundial 2026

La resonancia de la noticia se explica en gran medida por la enorme repercusión que ostenta la figura de Hassan dentro del deporte de su país. Considerado un ícono absoluto del fútbol egipcio, el exatacante dejó una huella imborrable en el combinado nacional sumando marcas históricas antes de iniciar su trayectoria desde el banquillo.

Sumado a su rica trayectoria, el DT guarda además un antecedente cercano con el ámbito deportivo de la Argentina. Esto se debe a que el seleccionado egipcio que conduce fue rival directo del conjunto albiceleste durante la fase disputada en el Mundial 2026.

La Selección argentina y la de Egipto se vieron las caras por los octavos de final del Mundial el martes 7 de julio desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron por 3 a 2 y avanzó a los cuartos de final de la cita máxima.

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