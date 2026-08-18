¿Cuál es la forma correcta de descartar las pilas sin carga que ya no sirven?

No solo se reciclan pilas; casi todo lo que ves en la casa se puede reciclar o reutilizar para ser convertido en otra cosa, en el mejor de los casos. Es importante para el medio ambiente porque evita la contaminación de los suelos, de la fauna y los océanos. Además, nos permite clasificar los objetos segun su peligrosidad.

Por qué es importante el reciclaje de pilas

En la casa siempre andan dando vueltas pilas viejas y gastadas que guardamos en un tarro por si en algún momento las necesitamos, aun sabiendo que ya no funcionan. Las pilas no se procesan y reutilizan, se clasifican y desechan.

Las pilas son dispositivos que transforman energía química en energía eléctrica. En su interior contienen elementos químicos o sustancias como plomo, mercurio, litio y cadmio. Estos componentes son tóxicos y por eso no se pueden tirar a la basura común.

Las pilas contienen elementos contaminantes y peligrosos.

Las pilas contaminan miles de litros de agua dulce cuando se producen filtraciones por un mal reciclaje, liberan gases tóxicos si se queman y los metales pesados pueden contaminar alimentos por una mala gestión de reciclaje, al ingresar a la cadena alimentaria a través de plantas y animales contaminados.

¿De qué manera se tienen que descartar las pilas que ya no sirven?

Las pilas viejas se pueden reciclar y desechar de manera segura siguiendo algunas recomendaciones.

Coloca las pilas en botellas plásticas bien cerradas.