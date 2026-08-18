¿Cuál es la forma correcta de descartar las pilas sin carga que ya no sirven?

El reciclaje de las pilas no es un chiste. Este tipo de objetos, por el origen de su fabricación y por sus componentes, se tienen que reciclar y tirar a la basura siguiendo algunos pasos y recomendaciones.
El reciclaje es un proceso que consiste en recolectar desechos diferentes, como papeles, vidrios, plásticos, metales y materia orgánica, y clasificarlos en recipientes separados de acuerdo a su origen y tipo de procesamiento postutilización.
No solo se reciclan pilas; casi todo lo que ves en la casa se puede reciclar o reutilizar para ser convertido en otra cosa, en el mejor de los casos. Es importante para el medio ambiente porque evita la contaminación de los suelos, de la fauna y los océanos. Además, nos permite clasificar los objetos segun su peligrosidad.
Por qué es importante el reciclaje de pilas
En la casa siempre andan dando vueltas pilas viejas y gastadas que guardamos en un tarro por si en algún momento las necesitamos, aun sabiendo que ya no funcionan. Las pilas no se procesan y reutilizan, se clasifican y desechan.
Las pilas son dispositivos que transforman energía química en energía eléctrica. En su interior contienen elementos químicos o sustancias como plomo, mercurio, litio y cadmio. Estos componentes son tóxicos y por eso no se pueden tirar a la basura común.
Las pilas contaminan miles de litros de agua dulce cuando se producen filtraciones por un mal reciclaje, liberan gases tóxicos si se queman y los metales pesados pueden contaminar alimentos por una mala gestión de reciclaje, al ingresar a la cadena alimentaria a través de plantas y animales contaminados.
¿De qué manera se tienen que descartar las pilas que ya no sirven?
Las pilas viejas se pueden reciclar y desechar de manera segura siguiendo algunas recomendaciones.
- Para descartar las pilas viejas de la casa de forma correcta, primero hay que aislar los contactos o polos con cinta adhesiva. Esto evita fricciones, generaciones de calor y posibles cortocircuitos residuales.
- Coloca las pilas con los polos ya cubiertos en una botella de plástico con tapa. Se puede colocar un poco de arena seca para evitar la humedad en el interior de la botella.
- Coloca el envase en un lugar fresco y seco, lejos de niños o mascotas, hasta que puedas reciclarlo.
- Lleva la botella al punto de reciclaje o excepción más cercano. Nunca rompas las pilas ni las mezcles con otros residuos.
En pocas palabras
- Reciclaje de pilas: Es crucial para evitar la contaminación por sus componentes tóxicos como plomo, mercurio y cadmio.
- Aislamiento de contactos: Cubrir los polos con cinta adhesiva previene cortocircuitos y generación de calor antes del descarte.
- Botella segura: Guardar las pilas en una botella plástica tapada, con arena opcional, y llevarlas a un punto de reciclaje designado.