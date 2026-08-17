Por qué las cucarachas pueden sobrevivir a un mes sin comer y hasta sin cabeza

Diversos estudios demostraron que una cucaracha adulta puede aguantar perfectamente un mes, y en algunos contextos óptimos de humedad, incluso más tiempo, sin probar bocado.

El mito de que las cucarachas pueden sobrevivir sin cabeza a la vida es completamente real.

Si hay agua disponible, el insecto ralentiza su metabolismo de manera drástica, adaptándose a los periodos de escasez sin que su organismo colapse.

La razón científica por la cual viven sin cabeza

El mito popular de que las cucarachas pueden sobrevivir a una decapitación es completamente real, y la explicación se encuentra en su particular anatomía.

A diferencia de los humanos, los insectos no concentran su sistema nervioso central en un único cerebro que coordina todas las funciones vitales.