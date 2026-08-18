La Universidad de Congreso dio inicio a la Diplomatura Internacional en Compliance, Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Ciberfraude

También estuvieron presentes el Rector de la Universidad de Congreso, Ing. Mg. Rubén Darío Bresso; el Presidente de la Fundación Universidad de Congreso, Dr. José Luis Manzano; y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Dr. Alberto Rez Masud, quienes acompañaron la apertura académica.

Estuvo presente el Presidente de la Fundación Universidad de Congreso, Dr. José Luis Manzano.

Formación, internacionalización y nuevos desafíos profesionales

Durante las palabras de bienvenida, el Rector Rubén Bresso se refirió al proyecto institucional de la Universidad de Congreso y destacó la importancia de sostener una formación capaz de acompañar los cambios y desafíos que presenta el contexto actual.

En este sentido, remarcó el proceso de internacionalización de la institución y una propuesta educativa que comprende diferentes niveles de formación, desde las primeras etapas educativas hasta las carreras de grado, posgrado y capacitación profesional.

El objetivo, señaló, es continuar fortaleciendo las capacidades de los estudiantes y profesionales para desenvolverse en escenarios cada vez más complejos y dinámicos.

Por su parte, el Dr. José Luis Manzano destacó la importancia del sistema de becas y del acompañamiento que realiza la Fundación Universidad de Congreso para posibilitar el acceso a la educación superior.

En su intervención, puso en valor el esfuerzo de estudiantes que, en muchos casos, constituyen la primera generación universitaria de sus familias, y señaló la importancia de que la Universidad aborde de manera anticipada problemáticas que posteriormente adquieren una mayor relevancia social e institucional.

En este marco, recordó antecedentes vinculados con temáticas como el cambio climático y la gestión ambiental y destacó la pertinencia actual de una Diplomatura orientada al crimen organizado, el compliance y los delitos complejos, tanto para fortalecer los perfiles profesionales como para contribuir al desarrollo y actualización de las regulaciones y políticas del país.

Una formación vinculada con problemáticas contemporáneas

El director de la Diplomatura, Dr. Mariano Cúneo Libarona, agradeció a la Universidad de Congreso por impulsar la propuesta y realizó una presentación general de los principales temas que integran el programa.

Asimismo, introdujo al Dr. Ricardo A. Basílico, quien tuvo a su cargo el comienzo del primer módulo de la formación, dedicado al Crimen Organizado.

Durante su exposición, Basílico analizó las características que permiten comprender este fenómeno y explicó que el crimen organizado supone la realización continuada de actividades ilícitas por parte de grupos estructurados que actúan de manera coordinada durante períodos prolongados con el objetivo de obtener beneficios económicos.

Entre sus características destacó su capacidad para operar más allá de las fronteras nacionales y recurrir a diferentes formas de violencia o intimidación para alcanzar sus objetivos.

El especialista también abordó la evolución que han experimentado estas organizaciones y el creciente grado de sofisticación de sus estructuras, especialmente en relación con su capacidad para infiltrarse en mercados y ámbitos de la administración pública y privada.

Delitos complejos y respuestas jurídicas

Durante la clase se analizaron además diferentes normas destinadas a combatir el crimen organizado y la relación existente entre las características de cada delito, su capacidad de daño y las respuestas previstas por el ordenamiento jurídico.

Entre los ejemplos desarrollados se hizo referencia a la trata de personas, tanto por la dimensión económica que alcanza dentro de los mercados ilícitos como por la multiplicidad de bienes jurídicos afectados.

La exposición permitió introducir una problemática que requiere respuestas jurídicas, institucionales y de cooperación cada vez más especializadas frente a organizaciones que operan con estructuras complejas y capacidad de actuación transnacional.

Antes de finalizar el encuentro, el Dr. Basílico respondió consultas de los estudiantes y puso a disposición canales de contacto y material complementario para quienes deseen profundizar los contenidos desarrollados durante el módulo.

Sobre la Diplomatura en la Universidad de Congreso

La Diplomatura Internacional en Compliance, Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Ciberfraude propone una formación especializada para comprender, prevenir y abordar fenómenos vinculados con el crimen organizado y los delitos complejos.

A lo largo del cursado se desarrollarán contenidos relacionados con técnicas especiales de investigación, cooperación penal y policial internacional, narcotráfico, contrabando, trata de personas, cibercrimen, secuestros extorsivos, terrorismo, lavado de activos, compliance y planificación estratégica, entre otros.

Con el inicio de esta propuesta, la Universidad de Congreso continúa fortaleciendo una oferta académica vinculada con problemáticas contemporáneas de alto impacto social e institucional, promoviendo la formación y actualización de profesionales frente a los nuevos desafíos que presenta el escenario jurídico y criminal.